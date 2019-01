Coppa del mondo della Gelateria | un agrigentino tra i finalisti 

Scelta la sede della Coppa d’Africa 2019 si giocherà in Egitto : Sarà l'Egitto a ospitare l'edizione 2019 della Coppa d'Africa, in programma in estate: in un primo tempo era stato scelto il Camerun L'articolo Scelta la sede della Coppa d’Africa 2019 si giocherà in Egitto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Samuel Costa : Dall’Estonia all’Italia, si disputa nel week-end la prima ed unica tappa per la Coppa del Mondo di Combinata nordica nel Bel Paese. Si vola in Val di Fiemme: salto sull’HS135 di Predazzo e fondo nello stadio del fondo di Lago di Tesero. Il programma scatterà da giovedì con il PCR, due Gundersen e un Team Event da disputarsi tra venerdì, sabato e domenica. Otto gli atleti convocati dai direttori tecnici per disputare alcuni ...

Frascati Scherma : Rossini prima e Pappone terza in Coppa del Mondo Under 20 : Roma – E’ un inizio d’anno scintillante per il Frascati Scherma. Le feste e i cenoni di famiglia non hanno distratto gli atleti che si sono ritrovati in pedana già nel week-end dell’Epifania. E’ il caso di diversi ragazzi della categoria Under 20 che avevano in programma un importante appuntamento di Coppa del Mondo. A Udine c’erano di scena i fiorettisti e il Frascati Scherma ha potuto applaudire una prestazione praticamente perfetta di ...

La squadra più veloce del campionato sabato si gioca tutto in Coppa : leggi la cronaca di FemiCz Rovigo - San Donà leggi le parole di Umberto Casellato ROVIGO - Che le squadre di Casellato abbiano bisogno di tempo per carburare è un dato di fatto. Lo scudetto vinto con ...

Biathlon - riprende con la tappa di Oberhof la Coppa del Mondo : dieci gli azzurri presenti : La Coppa del Mondo riprende a Oberhof, dieci azzurri al via. Wierer difende il pettorale di leader in tre classifiche riprende dopo la pausa natalizia la Coppa del Mondo di Biathlon con la quarta tappa in programma a Oberhof (Ger) dal 7 al 13 Gennaio, dove si disputeranno una sprint femminile giovedì alle ore 14.30, una sprint maschile venerdì alle ore 14.30, le due pursuit sabato alle ore 12.45 e 15.00 e le staffette domenica alle ore ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Sankt Anton 2019 : troppa neve - annullata la prova di giovedì della discesa : Le abbondanti nevicate di questi giorni hanno costretto la FIS ad annullare la prima prova della discesa libera femminile in programma a Sankt Anton e valevole per la Coppa del Mondo 2019. La pista austriaca, quindi, subirà intensi lavori di preparazione in vista della gara di sabato (domenica sarà di scena, invece, un supergigante), per garantire alle atlete, quantomeno, la disputa della prova di venerdì. Per capire al meglio la criticità della ...

Biathlon femminile - Coppa del Mondo 2019 Oberhof. Wierer-Vittozzi-Fialkova-Makarainen : riparte la battaglia sulla neve tedesca : Prima Oberhof e poi Ruhpolding: sarà la neve tedesca, prima in Turingia e poi in Baviera, a fare da arbitro alla sfida che vale la Coppa del Mondo tra le azzurre Dorothea Wierer, prima, e Lisa Vittozzi, terza, la slovacca Paulina Fialkova e la finlandese Kaisa Makarainen, con il possibile inserimento di qualche outsider, finora rimasta un po’ nascosta. Tra queste outsider non potrà esserci ancora una volta la grande favorita della vigilia della ...

Sci nordico. A Ostersund - SWE - la Coppa del Mondo paralimpica : Tra pochi giorni al via la Coppa del Mondo di sci nordico IPC a Ostersund , SWE, . Due gli azzurri e un terzo atleta sotto osservazione dello staff tecnico, chiamati al banco di prova sulle tre specialità , sprint, middle e long distance,...

Scherma - il calendario delle gare del fine settimana di Coppa del Mondo (11-13 gennaio) : programma - orari e tv : Questo fine settimana ripartirà la Coppa del Mondo di Scherma, con ben quattro differenti tappe che si svolgeranno tra venerdì 11 e domenica 13 gennaio. A Katowice (Polonia) si gareggerà nel fioretto femminile, a Parigi (Francia) nel fioretto maschile, a L’Avana (Cuba) nella spada femminile ed infine ad Heidenheim (Germania) nella spada maschile. Un weekend quindi ricchissimo di gare in cui ci aspettiamo di vedere anche gli azzurri grandi ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre più in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo balza in vetta - fuori dai dieci De Fabiani : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg scappa via - seconda Krista Parmakoski : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...