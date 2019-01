Copa del Rey, le probabili formazioni di Athletic-Siviglia, 10/1/2019

lanotiziasportiva

(Di martedì 8 gennaio 2019)Club-, 10/1/Primo di tre incontri consecutivi che vedranno opposteClub e, con le due partite didel Rey inframezzate dalla gara di campionato di domenica prossima sempre al San Mames. E, come è giusto che sia, i due tecnici mescoleranno le carte anche per dare rotazione a due rose non propriamente profonde ed in lotta per due obiettivi antitetici: non retrocedere (i baschi) e la zona Champions (gli andalusi).Andiamo a vedere assieme iventidue titolari al calcio d’inizio.XI, come arrivano: Garitano punta su Williams, Andrè Silva per MachinLa posizione deficitaria dell’costringe Garitano a non rischiare diversi titolari importanti (come Aduriz) e dar spazio a qualche seconda linea. E così in porta ritrova spazio Unai Simon, difeso centralmente da Nunez ed Alvarez mentre ...