Conte consulente di un socio Carige | il Pd denuncia il conflitto d' interesse

Carige - il Pd annuncia un’interrogazione parlamentare : “Conte in conflitto d’interessi - era consulente di Mincione” : Il socio e mentore Guido Alpa a lungo consigliere di Carige. Lui stesso consulente di Raffaele Mincione, banchiere socio di Carige. La figura del presidente del Consiglio Giuseppe Conte finisce al centro della questione della Cassa di risparmi di Genova, con una polemica sollevata in particolare dai renziani del Pd: “La domanda è molto semplice – scrive il capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera, Luigi Marattin – ...