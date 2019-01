Cina | uomo accoltella 20 bimbi a scuola

Cina - uomo accoltella 20 bimbi in scuola elementare a Pechino : fermato : Un uomo ha accoltella to a Pechino 20 bambini di una scuola elementare ferendone tre in modo grave: lo ha riferito la polizia assicurando, dopo aver provveduto al fermo del sospettato, che la loro vita ...

Caso Orlandi - parla la sorella : 'Anche io avvi Cina ta da un uomo qualche giorno prima' : Ieri a Chi l'Ha Visto?, la nota trasmissione di Rai Tre che si occupa di persone scomparse, sono tornati a parla re di Emanuela Orlandi . Il Caso della ragazza, cittadina vaticana, scomparsa nel nulla dal centro di Roma 35 anni fa, continua a rimanere sotto le luci dei riflettori, anche per volontà della famiglia che non vuole che questa vicenda venga dimenticata, senza prima aver fatto chiarezza. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli ...

Emanuela Orlandi e l’uomo dell’Avon - la sorella Federica : “Anch’io avviCinata da un personaggio ambiguo” : Si riapre la pista sessuale per il delitto Orlandi. Chi l'ha visto? manda in onda un'intervista in cui la sorella Federica racconta di essere stata avvicinata da un uomo chiamato Felix e noto, negli anni '80, perché reclutava con l'inganno ragazzi e ragazze per l'industria del porno. È lo stesso che propose a Emanuela la vendita dei prodotti Avon prima che sparisse?Continua a leggere