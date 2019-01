Ciclismo | RCS Sport pensa a un Giro di Sicilia? Una corsa a tappe per riportare

oasport

: #news Ciclismo, nel 2020 in Sicilia potrebbe disputarsi una gara a tappe: l'idea è di Rcs Sport di Giornale di Sici… - mezza_parola : #news Ciclismo, nel 2020 in Sicilia potrebbe disputarsi una gara a tappe: l'idea è di Rcs Sport di Giornale di Sici… - liveunict : La nostra isola è rimasta fuori dal tracciato del Giro d’Italia 2019, ma è pronta a tornare nel circuito del grande… - cesaregiorgian1 : Ciclismo, Rcs progetta una gara a tappe in tutta la Sicilia -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Lapotrebbe tornare protagonista nelche conta. Come riporta l’Ansa, infatti, si starebbendo di riesumare la Settimana Internazionale ciclistica di: laideata da Ciccio Ingrillì era un appuntamento tradizionale negli anni ’80 e ’90 insieme al Trofeo Pantalica e aldell’Etna ma poi venne sospesa nel 1994 per lasciare spazio ai Mondiali diche coinvolsero l’isola e non venne più riproposta.Un nuovo “di” potrebbe però tornare per iniziativa di RCS, la società organizzatrice did’Italia, Milano-Sanremo,di Lombardia e Tirreno-Adriatico. Il territorio siculo è rimasto fuori dal percorso dellaRosa 2019 ma magari dal prossimo anno gli appassionati potranno gustarsi un appuntamento speciale con alcuni dei migliori atleti in circolazione (difficile infatti ...