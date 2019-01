Ciclismo | Enric Mas | “Sono pronto per andare al Tour de France | voglio vincere”

oasport

(Di martedì 8 gennaio 2019)Mas sarà il capitano della Deceuninck-Quick Step al prossimode, il giovane spagnolo è reduce dal secondo posto all’ultima Vuelta e sembra essereper affrontare la Grande Boucle come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Marca: “Alcune persone mi dicono che ho saltato un passo non andando al Giro d’Italia ma ho corso due volte la Vuelta e mi sentoadin Francia. Quella corsa è un’ossessione per tutti i ciclisti, ho preso la mia decisione a novembre durante il primo raduno e la squadra mi ha dato fiducia“.Mas commenta l’importanza della squadra alla Grande Boucle: “Noi siamo forti in pianura, è lì che serve avere un buon team. In montagna ci sono formazioni migliori della nostra e sono loro che dovranno lavorare. Se fossi andato alla Sky o alla Movistar non avrei avuto spazio, qui invece ho corso due ...