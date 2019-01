Ciclismo | che sfida tra Trek-Segafredo e Bahrein-Merida per Vincenzo Nibali Copeland

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Ciclismo - Gianni Moscon sogna in grande : «Roubaix e Mondiali gli obiettivi principali. Che traguardo il debutto al Giro!» : Il 2019 sarà probabilmente un anno decisivo per Gianni Moscon. Il corridore trentino ha vissuto una stagione una stagione altalenante, con profonde delusioni (su tutte la squalifica dal Tour de France per lo spiacevole episodio del colpo rifilato in corsa a Elie Gesbert), ma anche con diversi risultati di prestigio. In particolare, il 24enne del Team Sky ha chiuso in crescendo ottenendo un eccellente quinto posto al Campionato del Mondo di ...

Ciclismo - anche Andry Grivko tra i corridori del World Tour senza squadra : La stagione 2019 del Ciclismo professionistico è ormai alle porte, ma c’è ancora chi non ha una squadra per poter continuare a correre. Molte formazioni hanno scelto di ridurre i propri organici dopo l’introduzione delle regole che hanno fatto scendere ad otto il numero di corridori che si possono schierare nei grandi giri e a sette in tutte le altre corse. anche questa novità ha portato qualche nome di un certo rilievo a non trovare sbocchi per ...

Ciclismo - il programma di Elia Viviani : esordio al Tour Down Under poi le classiche - in dubbio la presenza al Giro d’Italia : Elia Viviani ha chiuso un 2018 da favola. L’azzurro, primatista assoluto di successi nella stagione passata con ben 18 vittorie, ha annunciato ufficialmente i propri programmi per la prima parte della nuova stagione. Resta ancora in dubbio la presenza del corridore veronese al Giro d’Italia visto che, dopo la partenza di Fernando Gaviria in casa Deceuninck-QuickStep, la formazione belga potrebbe dirottare il proprio velocista di ...

Ciclismo - le verità di Viviani : “ci sta essere considerato il velocista numero uno al mondo. Gaviria? Ecco perché lo hanno sacrificato” : Il corridore italiano ha parlato di sè e della prossima stagione, sottolineando di voler dare continuità ai risultati ottenuti nel 2018 Un 2018 chiuso con un numero impressionante di successi, ben diciotto come nessun altro al mondo. Una stagione da ricordare e, magari, da migliorare in questo 2019 appena arrivato, nel corso del quale Elia Viviani ha intenzione di crescere ancora. AFP/LaPresse Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ...

Ciclismo - Davide Cassani sogna in grande : “Vorrei che l’Italia vincesse una classica e il Giro. Aru può tornare ai suoi livelli” : Ci si avvicina ad una nuova stagione di grande Ciclismo: inizia il nuovo anno e a breve partirà anche il calendario per quanto riguarda il World Tour. L’Italia punta in alto in questo 2019: le ambizioni sono tante, il movimento è in ascesa soprattutto grazie a quelle tre o quattro punte che riescono a far volare il Bel Paese nelle più importanti corse al mondo. Ad ambire a grandi risultati c’è ovviamente il commissario tecnico della ...

Calendario Ciclismo 2019 : date e programma di tutte le gare. Tutte le classiche e i Grandi Giri : Tutto pronto per una nuova Grandissima annata per quanto riguarda il ciclismo su strada. Il circuito World Tour, i Grandi Giri, le classiche, le corse italiane, i Mondiali: un programma come di consueto intensissimo da gennaio ad ottobre. Andiamo a scoprire il Calendario completo con Tutte le date e il programma delle gare. Calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean ...

