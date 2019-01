Chirurgia | Lanciano | nonnina di 103 anni operata al femore

meteoweb.eu

(Di martedì 8 gennaio 2019) Undi 103è stataalall’ospedale di. “La donna ha superato l’intervento e trascorso una notte tranquilla”, riporta in una nota l’Asl 2-Vasto-Chieti. “L’anziana, residente in città, era caduta qualche giorno fa nella sua abitazione, dove vive assistita da una badante – prosegue l’azienda sanitaria – Sulle prime sembrava che l’infortunio non avesse prodotto conseguenze, ma il dolore persistente alla gamba ha indotto poi la donna che assiste l’anziana a rivolgersi al 118. Trasportata in ospedale e sottoposta agli accertamenti del caso, le è stata riscontrata una frattura pertrocanterica sinistra, da trattare con intervento chirurgico”.“L’età avanzata della paziente rappresentava un elemento di cui necessariamente tenere conto – precisa Enrico Marvi, responsabile ...