Chelsea | la bomba dall’Inghilterra | non solo Barella | Sarri ha chiesto Icardi

(Di martedì 8 gennaio 2019) Sono ore caldissime per quanto riguarda le notizie di calciomercato, nel dettaglio attivissimo il Chelsea che ha chiuso la trattativa con il Cagliari per il centrocampista Barella, ai sardi 50 milioni di euro. Ma non è finita, secondo il Daily Mirror, infatti, i Blues avrebbero messo gli occhi su Mauro Icardi. L'argentino è legato da una clausola da 110 milioni nel suo contratto e le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato alla fumata bianca. Il calciatore avrebbe chiesto all'Inter un ingaggio più alto ma l'accordo è ancora lontanissimo. Il Chelsea dunque potrebbe approfittarne.