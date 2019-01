Che fine ha fatto la legge sulle telecamere negli asili?

Terza guerra mondiale e fine del mondo : per il complottista Che aveva definito Obama 'l'Anticristo' accadrà 'tutto entro il 2019' : Nel 2019 ci sarà la Terza guerra mondiale? La Terza guerra mondiale sarebbe imminente, e si tratterebbe del preludio alla fine del mondo . E non è tutto: i poli magnetici della Terra potrebbero essere sul punto di capovolgersi. E' quanto sostenuto da un autore, David Montaigne , particolarmente noto tra i complottisti. Le sue ...

Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5 - data e promo : MiChelle Hunziker conduttrice degli show da Verona? : L'appuntamento con Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5 è certamente il più atteso di questo inizio d'anno: un evento televisivo, che coniugherà show e serie d'animazione, in onda in prima serata da lunedì 21 gennaio. Inizialmente annunciata da Tv Sorrisi e Canzoni per il 7 gennaio, a pochi giorni dal compleanno del Molleggiato che ha appena compiuto i suoi 81 anni nel giorno della Befana ed è stato celebrato con speciali su ...

Che fine ha fatto Quaison? Nuova esperienza dopo il Palermo : Robin Kwamina Quaison (Stoccolma, 9 ottobre 1993) è un calciatore svedese, centrocampista del Magonza. Il 18 luglio 2014 si trasferisce alla squadra italiana del Palermo, appena promossa in Serie A, con cui firma un contratto triennale. Esordisce con la maglia rosanero nella gara del terzo turno di Coppa Italia disputata il 24 agosto e persa per 3-0 contro il Modena. Il 21 settembre seguente esordisce nel campionato italiano in ...

SCherma - il calendario delle gare del fine settimana di Coppa del Mondo (11-13 gennaio) : programma - orari e tv : Questo fine settimana ripartirà la Coppa del Mondo di Scherma, con ben quattro differenti tappe che si svolgeranno tra venerdì 11 e domenica 13 gennaio. A Katowice (Polonia) si gareggerà nel fioretto femminile, a Parigi (Francia) nel fioretto maschile, a L’Avana (Cuba) nella spada femminile ed infine ad Heidenheim (Germania) nella spada maschile. Un weekend quindi ricchissimo di gare in cui ci aspettiamo di vedere anche gli azzurri grandi ...

Jim Yong Kim - il presidente della Banca Mondiale - ha annunciato Che si dimetterà a fine mese : Jim Yong Kim, il presidente della Banca Mondiale, ha annunciato che si dimetterà a fine mese. Il suo mandato sarebbe scaduto nel 2022. La ragione delle dimissioni non è ancora stata resa nota. La Banca Mondiale è una delle più

CALCIOMERCATO NAPOLI / Ultime notizie : per Lozano servono 40 milioni - anChe Sarri alla finestra : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: il capitano Marek Hamsik sembra pronto a rinnovare il contratto con gli azzurri, Ounas invece potrebbe partire.

Perché la scelta della Ferrari è caduta alla fine su Mattia Binotto : Mattia Binotto, il nuovo Team Principal Ferrari al posto di Maurizio Arrivabene è l’uomo che il compianto Sergio Marchionne aveva messo al centro del progetto tecnico di rilancio della Ferrari già tre anni fa. Il quarantanovenne ha seguito tutta la trafila interna in Ferrari fin dal 1995, quand’è entrato a Maranello come ingegnere motorista prima alla squadra ...

Fine del Quantitative Easing : cosa significa e Che rischi ci sono per l’Italia : cosa succederà con la Fine del Quantitative Easing nel nostro Paese? Quali saranno gli scenari più plausibili nel momento in cui si fermerà l'iniezione di liquidità della Banca Centrale Europea? Proviamo a capire quali saranno le conseguenze della decisione di Mario Draghi e cosa il nostro Paese dovrebbe fare.Continua a leggere

Che fine ha fatto Fausto Rossini? La nuova via dell’ex calciatore : Fausto Rossini (Grosseto, 2 marzo 1978) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Conta 3 presenze con le Nazionali giovanili italiane: una nel 1993 con l’Under-16 e 2 presenze con un gol nel 1998 con la Nazionale Under-21. Nell’estate 2012 si ritira dal calcio giocato a causa di un infortunio al ginocchio e diventa allenatore degli Allievi regionali della Trevigliese. A fine stagione lascia la ...

Comuni isolati in Sicilia a causa della neve : ecco la storia a lieto fine di una giovane mamma Che ha partorito in casa : Il paese di Marianopoli era completamente bloccato dalla neve e una 18enne, all’ottavo mese di gravidanza ha dovuto partorito a casa con l’aiuto di un infermiere. Miriam, la piccola nata oggi, doveva nascere fra un mese, ma le doglie sono arrivate questa mattina. La famiglia della giovane ha dunque contattato l’infermiere del paese, Vincenzo Agrò, dell’ospedale Sant’Elia, che già in altre occasione si era distinto ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta tre fake news : è vero Che Mattarella nel discorso di fine anno se l’è presa con i 5 Stelle? : È vero che Sergio Mattarella nel suo discorso di Capodanno ce l’aveva con Luigi Di Maio, con Virginia Raggi, con Danilo Toninelli, con Alfonso Bonafede, con il reddito di cittadinanza, con la legge blocca-prescrizione? È vero che questo governo, dopo tante politiche a favore dei pensionati, rapina le pensioni a milioni di anziani come mai era stato fatto prima? È vero che il reddito di cittadinanza non si farà mai oppure se si farà non ...

Saranno costruiti quindici appartamenti nel palazzo Che risale a fine Ottocento : L'immobile, ora degradato, sarà ristrutturato conservandone il fascino storico. Previsti anche una trentina di posti auto

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Anno nuovo, con l'anima - Buoni propositi, tormenti ed estasi per il 2019. L’ostinata speranza, gli odiati petardi e quei segreti durante i