Che Dio ci Aiuti 5, Prima Puntata: Il Ritorno di Azzurra!

(Di martedì 8 gennaio 2019) Che Dio ci5, trama: conosceremo la nuova novizia che arriverà al convento. Azzurra torna e dà una bella notizia a tutti. Valentina è ancora in coma.E’ giunto finalmente il momento delinserata di una delle fiction più amate della televisione. Giunge, infatti, alla sua quinta edizione Che Dio ci, con protagonista Elena Sofia Ricci. Le storie del convento più amato d’Italia tornano ad appassionare tutti i suoi fans. Suor Angela e Suor Costanza sono in ansia per l’arrivo di Ginevra, la nuova novizia che vivrà nel convento. Dopo tutti i preparativi fatti nei giorni precedenti sperano di fare una bella figura. Azzurra rientra finalmente da Londra ed annuncia di essere diventata l’unica proprietaria del convento, generando la gioia e lo stupore di tutti. Sono ore di preoccupazione anche per le sorti di Valentina, ancora in coma dopo il presunto ...