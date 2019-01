Ces 2019 - schermi Samsung con tecnologia modulare Micro LED : Las Vegas, 8 gen., askanews, - Samsung ha presentato le innovazioni nella tecnologia di visualizzazione modulare Micro LED, durante l'annuale First Look Event al CES 2019, la fiera della tecnologia in ...

Samsung aggiorna i suoi frigoriferi intelligenti Family Hub al Ces 2019 : La linea di frigoriferi intelligenti di Samsung si aggiorna. Al CES 2019 l'annuncio di nuove funzionalità, una revisione estetica dell'interfaccia e una migliore integrazione con l'assistente virtuale Bixby per la serie dei Samsung Family Hub. L'articolo Samsung aggiorna i suoi frigoriferi intelligenti Family Hub al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

Sci alpino - Coppa del Mondo Sankt Anton 2019 : troppa neve - annullata la prova di giovedì della disCesa : Le abbondanti nevicate di questi giorni hanno costretto la FIS ad annullare la prima prova della discesa libera femminile in programma a Sankt Anton e valevole per la Coppa del Mondo 2019. La pista austriaca, quindi, subirà intensi lavori di preparazione in vista della gara di sabato (domenica sarà di scena, invece, un supergigante), per garantire alle atlete, quantomeno, la disputa della prova di venerdì. Per capire al meglio la criticità della ...

Ces 2019 - Samsung presenta la tv che si monta come un Lego : Las Vegas – C’è chi srotola e poi arrotola e chi invece scompone e ricompone. Di fronte alla rivale Lg, che inaugurando le conferenze di Ces 2019, ha annunciato una spettacolare tv srotolabile, Samsung ha tracciato quello che per l’azienda coreana sarà il futuro: la tv modulare. Vale a dire che potremo costruirla a piacimento, come fosse fatta di mattoncini Lego, per ottenere non solo le dimensioni desiderate e un rapporto ...

Sony lancia nuove Android TV al Ces 2019 : 8K - 4K e novità per gli utenti Apple : Al CES 2019 Sony presenta tantissime novità relative alle smart TV con Android TV, sia 4K che 8K, con nuove funzioni anche per gli utenti Apple. L'articolo Sony lancia nuove Android TV al CES 2019: 8K, 4K e novità per gli utenti Apple proviene da TuttoAndroid.

Ces 2019 : è di LG il primo TV OLED che si arrotola - : ... il segmento TV è ora pronto per accogliere una novità che riguarda il form factor: al CES 2019 di Las Vegas l'esordio di LG Signature OLED TV R , il primo televisore arrotolabile al mondo. Mantenuta ...

Google si presenta al Ces 2019 con uno stand più grande : Per il CES 2019 il team di Google ha deciso di presentarsi con uno stand molto più grande rispetto a quello dell'edizione dello scorso anno L'articolo Google si presenta al CES 2019 con uno stand più grande proviene da TuttoAndroid.

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sediCesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sediCesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

AMD presenta sei nuovi Ryzen Mobile durante il Ces 2019 : durante il CES 2019 di Las Vegas, AMD ha presentato la sua nuova linea di processori Ryzen Mobile per notebook con GPU Vega integrata. Parliamo di sei modelli di seconda generazione divisi tra due Ryzen 3, due Ryzen 5 e due Ryzen 7.Come riporta Rock Paper Shotgun, partiamo con la prima coppia che comprende il Ryzen 3 3200U che monta 2 core, 4 thread, una GPU Vega dotata di 3 core a 1200 MHz di frequenza e 5MB di cache L2 e L3 ed il Ryzen 3 3300 ...

Jenax presenta J.Flex - la prima batteria pieghevole al mondo - Ces 2019 - GizBlog : La compagnia sudcoreana Jenax si prepara a rivoluzionare il settore dei dispositivi hi-tech a 360° grazie a J.Flex , la prima batteria pieghevole , agli ioni di litio, al mondo. Questo particolare dispositivo sarà il protagonista di un evento al CES 2019 ed il 9 gennaio l'azienda presenterà le implicazioni di J.Flex al Digital Health Summit . J.Flex di Jenax è la prima ...

Ecco la nuova linea di fotocamere e stampanti istantanee di Kodak dal Ces 2019 : Ecco la nuova linea di fotocamere e stampanti istantanee Smile firmate Kodak, direttamente dal CES 2019 di Las Vegas. L'articolo Ecco la nuova linea di fotocamere e stampanti istantanee di Kodak dal CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

iOttie annuncia al Ces 2019 Easy One Touch Connect - supporto da smartphone per auto con Amazon Alexa : Si tratta di un supporto per smartphone da applicare al cruscotto che ha una particolarità, non rivoluzionaria ma pur sempre comoda e smart L'articolo iOttie annuncia al CES 2019 Easy One Touch Connect, supporto da smartphone per auto con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Ces 2019 - Lg sorprende con la tv arrotolabile e la birra in capsule : Las Vegas – La tradizionale giornata di conferenze stampa che precede il Ces di Las Vegas si è aperta con il botto. Protagonista Lg: la casa coreana ha messo sul piatto una serie di novità per questo 2019 che hanno sucistato l’entusiasmo del pubblico in sala e, si suppone, anche quello dei potenziali consumatori. La più importante è l’annuncio della produzione di serie del tv arrotolabile Lg Signature Oled Tv R, già presentato ...