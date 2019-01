Carige | Renzi e Boschi contro il governo | “Ha salvato banca | come noi” Salvini | “Noi

Carige - interviene lo Stato : via libera al decreto |Renzi attacca : "Noi insultati per anni - vergognatevi" |Salvini : "Tutelati i risparmiatori - non come voi" : Il consiglio dei ministri riunito d'urgenza ha approvato un decreto in favore dell'istituto ligure. Ed è polemica politica. Renzi all'attacco dell'esecutivo.

Renzi e Boschi all'attacco "Carige? Si vergognino per insulti sulle banche" : Il governo pensa a un "paracadute" per Carige? Diventa subito bersaglio di chi in passato ha salvato Monte dei Paschi.E in particolare di Matteo Renzi, che proprio sulla questione banche si è giocato - in parte - credibilità e consensi. "In dieci minuti il governo ha salvato una banca, la banca di Genova", attacca in un video su Facebook, "Ha fatto bene. Il governo ha fatto bene perché quando le famiglie e i risparmiatori sono a rischio si ...