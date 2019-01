Carige | Renzi contro Salvini e Di Maio | ' Vergognatevi | su banche ci avete insultato per

Salvataggio Carige - Boschi e Renzi attaccano Salvini e Di Maio : 'Smentiti 5 anni di insulti' : Esplode la polemica politica sul caso Carige dopo che il governo gialloverde ha dato il via libera all'operazione salvagente sul modello Mps. 'Smentiti cinque anni di insulti contro di noi', attaccano dal Pd Matteo Renzi ...

Carige - Salvini : Renzi e Boschi ignorato risparmiatori - noi difesi : Roma, 8 gen., askanews, - 'Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici ...

Decreto Carige - Rampelli : via libera in 8 minuti? Neppure Renzi-Boschi… : "Più che il merito, che ancora non conosciamo, ci sorprende il metodo usato per questo Decreto legge. Otto minuti per approvare un dl di salvataggio di una banca, Neppure Renzi con Banca Etruria aveva osato tanto. Di certo il sistema del credito italiano va riformato, anzi, rifondato. La divisione delle banche commerciali dalle banche di affari è stata una priorità da noi indicata, insieme alla ripubblicizzazione della Banca d'Italia. Due pdl di ...

Caso Carige - Renzi e Boschi : governo bugiardo |Salvini : "Tutelati i risparmiatori - non come voi" : L'esecutivo vara il decreto per salvare l'istituto commissariato dalla Bce e i risparmiatori ma esplode la polemica.

'Salvataggio' Carige - Renzi e Boschi : 'E' un governo di bugiardi' : Monta sempre più la polemica politica sul "salvataggio Carige". Dopo la mossa del governo, con il decreto legge riguardante garanzie e ricapitalizzazione. Matteo Renzi attacca: "Salvini e Di Maio si devono vergognare. Sono ...

Carige - Franco Bechis contro Lega e M5s : "Il loro salvabanche - fanno come Matteo Renzi e il Pd" : Anche il governo del cambiamento ha il suo salvabanche. Il direttore del Tempo Franco Bechis è ironico ma non troppo quando rivolge al M5s e alla Lega il peggior insulto possibile per loro: "Siete come il Pd, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni". Leggi anche: Quando il premier Conte diceva "dal governo

Carige - Renzi e Boschi contro il governo : “Ha salvato banca - come noi”. Salvini : “Noi intervenuti a difesa risparmiatori” : Il governo “ha salvato una banca“, “ha fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. Matteo Renzi e Maria Elena Boschi all’attacco di Lega e M5s dopo il Consiglio dei ministri che lunedì in tarda serata ha varato il decreto Tutela risparmi per risolvere la questione di banca Carige. L’esecutivo Conte ha stabilito di fornire una garanzia statale per i bond emessi dall’istituto bancario e previsto la possibilità di ...

Banca Carige - interviene il governo/ Renzi : 'Salvini e Di Maio - vergogna! Ci avete insultato per anni e poi..' : Carige, interviene il governo: pronto l'ombrello pubblico. Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Possibile nazionalizzazione.

