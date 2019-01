Carige | “La nazionalizzazione è solo un’ipotesi” Un nuovo piano entro febbraio 

lastampa

: Un‘altra retromarcia, forse la più clamorosa. Il Movimento 5 Stelle si prepara a dare soldi pubblici e garanzie sta… - FerdiGiugliano : Un‘altra retromarcia, forse la più clamorosa. Il Movimento 5 Stelle si prepara a dare soldi pubblici e garanzie sta… - marattin : Anni interi passati a insultare i governi che avevano “salvato le banche” e dopo 6 mesi di governo vi tocca fare la… - borghi_claudio : Carige, arriva la garanzia pubblica e la possibile nazionalizzazione -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Unindustriale dila fine di febbraio, che garantirà «un percorso credibile nondal punto di vista della sostenibilità operativa ma anche,e soprattutto, in termini di attrattività in ottica di aggregazione». Una nota dell’istituto ligure chiarisce le prossime tappe per i manager-commissari che guidano l’isitituto dopo il com...