Carige | il piano del governo | allo Stato nuove azioni fino a 1 miliardo | garanzie per

Il Governo vara il piano per il salvataggio di Banca Carige e Renzi ironizza sul cambiamento : Che cosa prevedono le misure del Governo? La "possibilità per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e ...

Carige : “La nazionalizzazione è solo un’ipotesi”. Un nuovo piano entro febbraio : Un piano industriale di Carige entro la fine di febbraio, che garantirà «un percorso credibile non solo dal punto di vista della sostenibilità operativa ma anche,e soprattutto, in termini di attrattività in ottica di aggregazione». Una nota dell’istituto ligure chiarisce le prossime tappe per i manager-commissari che guidano l’isitituto dopo il com...

Un piano per salvare Carige. Salvini : "Difendiamo i risparmiatori" : Il governo prepara un piano per "salvare" Carige, la banca di Genova commissariata - per la prima volta in Italia - dalla Bce.Un modo per "difendere i risparmiatori", sottolinea il vicepremier Matteo Salvini che prende le distanze dal decreto Salvabanche del Partito democratico che allo stesso modo aveva permesso il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena."Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo ...

Carige - i Commissari domani a Roma : pronta la bozza per un piano di mercato : domani gli incontri al Fondo interbancario e in Banca d’Italia. Prime bozze per un piano di «pulizia» della banca senza aiuti di Stato....

Carige - Malacalza : "Si alla ricapitalizzazione - ma il Cda chiarisca sul piano industriale" : Malacalza Investimenti ammorbidisce la sua posizione sull'aumento di capitale per banca Carige. La famiglia, azionista di riferimento dell'istituto di credito genovese, ha "espressamente manifestato anche successivamente all'assemblea, nell'ambito di interlocuzioni con i Vertici della Banca e in sedi istituzionali, la propria posizione favorevole alla approvazione della ricapitalizzazione". Lo si legge in una nota emanata dai Malacalza, in cui ...

Carige crolla (-18 - 7%) dopo stop ad aumento - analisti ragionano su piano B : Segnava un calo teorico del 18,75%, poi è entrata in negoziazione perdendo quasi il 19%. L'assemblea straordinaria del 22 dicembre non ha approvato l'autorizzazione all'aumento di capitale da 400 milioni, parte del piano di rafforzamento patrimoniale della banca...

Carige - il piano B della Bce : "imbrigliare" i Malacalza : 'Ho fatto quello che andava fatto per il bene della banca e della città'. Furono queste le parole usate da Vittorio Malacalza nel marzo del 2015 per commentare l'acquisto del 10,5% di Carige in mano ...

Banca Carige sotto i riflettori. Salta il piano di salvataggio : Teleborsa, - C'è grande fermento in Banca Carige, dopo il mancato via libera dell'assemblea all'aumento di capitale da 400 milioni di euro per via delle perplessità della famiglia Malacalza , ...