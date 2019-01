Carige | il governo stanzia due miliardi

Banca Carige - 5 miliardi dal Governo per salvare i conti/ Ok Commissione Ue al Dl : Renzi vs Salvini-Di Maio : Salvataggio Banca Garige, Governo spinge per nuove emissioni e ricapitalizzazione: 5 miliardi di spesa, Renzi, 'vergognatevi Salvini e Di Maio'

Carige - decreto del governo ricalca quello varato da Gentiloni nel 2016 per Mps : Salva-banche o salva-risparmio? Il decreto su Banca Carige varato lunedì sera dal governo gialloverde è subito finito al centro della polemica politica, con l’esecutivo che rivendica di aver tutelato i risparmiatori e il Pd che attacca: “Hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. In attesa di leggere il testo, dal comunicato del consiglio dei ministri emerge che il provvedimento è molto simile al “Salvarisparmio” ...

Carige - decreto del governo ricalca quello varato da Gentiloni nel 2016. Per Etruria & c invece niente soldi pubblici : Salva-banche o salva-risparmio? Il decreto su Banca Carige varato lunedì sera dal governo gialloverde è subito finito al centro della polemica politica, con l’esecutivo che rivendica di aver tutelato i risparmiatori e il Pd che attacca: “Hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. In attesa di leggere il testo, dal comunicato del consiglio dei ministri emerge che il provvedimento è molto simile al “Salvarisparmio” ...

Piano salva-banche in arrivo per il gruppo Carige : cosa il Governo è pronto a fare : Lo Stato potrà acquistare azioni emesse da Banca Carige fino ad un miliardo ed entro sei mesi , su azione del Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF,. Il Piano sarà ripresentabile qualora non ...

Carige - GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA BANCA/ Renzi attacca Di Maio e Salvini : Bagnai - 'Eredità vecchio Governo' : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Carige - il piano del governo : allo Stato nuove azioni fino a 1 miliardo - garanzie per altri 3 : Si accende lo scontro dopo la mossa del governo a sostegno di Carige con il decreto legge su garanzie e ricapitalizzazione. Intanto emergono i dettaglio del decreto entrata ieri sera in Consiglio dei ...

Salva-Carige : il governo stanzia 2 miliardi Conte - sospetti Pd sul conflitto d’interessi : La bozza del decreto-legge prevede fino a 3 miliardi di euro di garanzie da parte del Tesoro sulle emissioni di obbligazioni di Carige. Prevista una linea di liquidità di emergenza e l’accesso alla ricapitalizzazione precauzionale come avvenuto per Mps

Carige - fonti di governo : nessun conflitto interesse per Conte : nessun conflitto di interessi per Giuseppe Conte nel partecipare al Cdm che ha votato il dl di sostegno a Banca Carige. Lo precisano fonti di palazzo Chigi che negano che il premier sia stato ...

Carige - Pd : "Conflitto d'interessi di Conte?". Fonti del governo : falso : Renzi : "Ci avete insultato per anni...". Il vicepremier leghista: "Ma noi i risparmiatori li abbiamo tutelati"

Carige - Governo smentisce conflitto interessi Conte : cdm regolare : Roma, 8 gen., askanews, - 'Non ricorrendo le situazioni di conflitto di interesse di cui alla legge 215 del 2004 e all'art. 51 codicie procedura civile , non sussisteva alcuna ragione , né giuridica ...

Carige : Bisato (Pd Veneto) - 'primo atto responsabile del governo' : Venezia, 8 gen. (AdnKronos) - "Anche Lega e i 5stelle salvano le banche se questo è utile per salvare i correntisti. Il decreto con cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di salvare la Cassa di Risparmio di Genova e i correntisti è un atto di responsabilità. A memoria, il primo di questo governo".

Carige - la partita del Governo con Bruxelles è ancora tutta da giocare. E i falchi del Nord già affilano le armi : Stava per venire giù tutto: la banca, il settore marittimo di cui Carige è il maggiore finanziatore, un bel pezzo dell'economia ligure che ruota attorno agli armatori, alla cantieristica, ai trasporti via mare. Dopo il flop dell'aumento di capitale natalizio e il successivo commissariamento dell'istituto da parte della Bce, la fuga dei depositi aveva assunto dimensioni impressionanti e Carige era costretta a pagare tassi ...

Carige - Governo Lega-M5s salva la banca/ Renzi attacca - Di Maio replica : 'Quante balle sue e dei giornali!' : banca Carige salvata da Governo: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Carige - GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA BANCA/ Replica Salvini-Di Maio a Renzi "noi in difesa dei risparmiatori" : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier