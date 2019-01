CARIGE | GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA BANCA Renzi attacca Di Maio e Salvini | Bagnai

Piano salva-banche in arrivo per il gruppo CARIGE : cosa il Governo è pronto a fare : Lo Stato potrà acquistare azioni emesse da Banca Carige fino ad un miliardo ed entro sei mesi , su azione del Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF,. Il Piano sarà ripresentabile qualora non ...

CARIGE - il piano del governo : allo Stato nuove azioni fino a 1 miliardo - garanzie per altri 3 : Si accende lo scontro dopo la mossa del governo a sostegno di Carige con il decreto legge su garanzie e ricapitalizzazione. Intanto emergono i dettaglio del decreto entrata ieri sera in Consiglio dei ...

Salva-CARIGE : il governo stanzia 2 miliardi Conte - sospetti Pd sul conflitto d’interessi : La bozza del decreto-legge prevede fino a 3 miliardi di euro di garanzie da parte del Tesoro sulle emissioni di obbligazioni di Carige. Prevista una linea di liquidità di emergenza e l’accesso alla ricapitalizzazione precauzionale come avvenuto per Mps

CARIGE - fonti di governo : nessun conflitto interesse per Conte : nessun conflitto di interessi per Giuseppe Conte nel partecipare al Cdm che ha votato il dl di sostegno a Banca Carige. Lo precisano fonti di palazzo Chigi che negano che il premier sia stato ...

CARIGE - Pd : "Conflitto d'interessi di Conte?". Fonti del governo : falso : Renzi : "Ci avete insultato per anni...". Il vicepremier leghista: "Ma noi i risparmiatori li abbiamo tutelati"

CARIGE - Governo smentisce conflitto interessi Conte : cdm regolare : Roma, 8 gen., askanews, - 'Non ricorrendo le situazioni di conflitto di interesse di cui alla legge 215 del 2004 e all'art. 51 codicie procedura civile , non sussisteva alcuna ragione , né giuridica ...

CARIGE : Bisato (Pd Veneto) - 'primo atto responsabile del governo' : Venezia, 8 gen. (AdnKronos) - "Anche Lega e i 5stelle salvano le banche se questo è utile per salvare i correntisti. Il decreto con cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di salvare la Cassa di Risparmio di Genova e i correntisti è un atto di responsabilità. A memoria, il primo di questo governo".

CARIGE - la partita del Governo con Bruxelles è ancora tutta da giocare. E i falchi del Nord già affilano le armi : Stava per venire giù tutto: la banca, il settore marittimo di cui Carige è il maggiore finanziatore, un bel pezzo dell'economia ligure che ruota attorno agli armatori, alla cantieristica, ai trasporti via mare. Dopo il flop dell'aumento di capitale natalizio e il successivo commissariamento dell'istituto da parte della Bce, la fuga dei depositi aveva assunto dimensioni impressionanti e Carige era costretta a pagare tassi ...

CARIGE - Governo Lega-M5s salva la banca/ Renzi attacca - Di Maio replica : 'Quante balle sue e dei giornali!' : banca Carige salvata da Governo: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

CARIGE - GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA BANCA/ Replica Salvini-Di Maio a Renzi "noi in difesa dei risparmiatori" : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Cosa vuole fare il governo con CARIGE : Dopo l'incontro tra i commissari Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener, che ieri mattina hanno fatto visita al ministro dell'economia Giovanni Tria, il governo si è infatti impegnato a ...

Di Maio attaccava Gentiloni per il salvataggio pubblico di Mps ma il Governo Conte userà le stesse risorse per salvare CARIGE : Per salvare Carige il Governo Conte potrebbe attingere al fondo di 20 miliardi stanziato dal Governo Gentiloni per salvare MpS. Quel salvataggio che tanto animò un duro intervento dell'allora vicepresidente della Camera Luigi Di Maio nell'aula di Montecitorio contro l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni: "Poi è arrivato lei Presidente. Il suo primo atto politico? Un decreto per trasferire 20 miliardi di euro alle banche italiane". ...

CARIGE : Renzi - governo si vergogni : ANSA, - ROMA, 8 GEN - "Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei Ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono ...

Come il governo ha contribuito alla crisi di CARIGE secondo Zingaretti : Roma, 8 gen., askanews, - 'Seppure in carica da pochi mesi, il governo Conte ha in parte contribuito nell'accelerazione della crisi Carige, che certamente ha origini lontane. Per mesi abbiamo messo in ...