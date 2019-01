Carige | garanzia sui bond fino a tre miliardi

Carige - la bozza del decreto : garanzia pubblica sui bond fino a 3 miliardi - fino a 1 miliardo per la ricapitalizzazione : garanzia pubblica sulle nuove emissioni obbligazionarie di Carige fino a 3 miliardi di euro e sottoscrizione di azioni fino a 1 miliardo nel caso si rendesse necessaria la ricapitalizzazione precauzionale. Il tutto entro i primi sei mesi dell’anno, quindi eventualmente anche dopo le elezioni europee. Sono i due pilastri della bozza del decreto – non definitiva – entrata in Consiglio dei ministri lunedì sera. L’obiettivo dichiarato è ...