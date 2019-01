Carige | decreto del governo ricalca quello varato da Gentiloni nel 2016 per Mps

Carige - la bozza del decreto : garanzia pubblica sui bond fino a 3 miliardi - fino a 1 miliardo per la ricapitalizzazione : garanzia pubblica sulle nuove emissioni obbligazionarie di Carige fino a 3 miliardi di euro e sottoscrizione di azioni fino a 1 miliardo nel caso si rendesse necessaria la ricapitalizzazione precauzionale. Il tutto entro i primi sei mesi dell’anno, quindi eventualmente anche dopo le elezioni europee. Sono i due pilastri della bozza del decreto – non definitiva – entrata in Consiglio dei ministri lunedì sera. L’obiettivo dichiarato è ...

Carige - la prima bozza del decreto : 5 miliardi pubblici per salvare la banca : 'Il Ministero dell'economia e delle finanze - si legge - è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di banca Carige', ma 'nel rispetto ...

Carige - decreto del governo ricalca quello varato da Gentiloni nel 2016. Per Etruria & c invece niente soldi pubblici : Salva-banche o salva-risparmio? Il decreto su Banca Carige varato lunedì sera dal governo gialloverde è subito finito al centro della polemica politica, con l’esecutivo che rivendica di aver tutelato i risparmiatori e il Pd che attacca: “Hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. In attesa di leggere il testo, dal comunicato del consiglio dei ministri emerge che il provvedimento è molto simile al “Salvarisparmio” ...

Decreto Carige : per il salvataggio della banca cinque miliardi pubblici : Garanzia dello Stato fino al 30 giugno, "evita grave perturbazione" "Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il ministero ...

Carige - il decreto Lega-M5S è una «fotocopia» di quello Gentiloni. Uguali articoli e commi : ... Lega e M5S «costretti» a salvare le banche come i governi Renzi-Gentiloni In cantiere da novembre Se si mette da parte per un attimo l'incendiaria polemica politica di queste ore, del resto, tanta ...

Decreto Carige : nasce il Fondo da 2 miliardi presso il Mef : "Nello stato di previsione del ministero dell'Economia è istituito un Fondo con una dotazione di 2 miliardi per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di ...

Carige - il decreto Lega-M5S è una «fotocopia» di quello Gentiloni. Uguali articoli e commi : Basta leggere il testo del Dl 237/2016 approvato dall’allora neonato governo Gentiloni per i salvataggi di Mps, Pop Vicenza e Veneto Banca. La bozza del nuovo decreto è identica in ogni dettaglio, dalle regole sulle garanzie dello Stato fino ai meccanismi, con burden sharing, per la nazionalizzazione...

Decreto Carige divide l'Italia - Renzi : 'si vergognino per offese e insulti'. Di Maio : 'noi non la venderemo a due euro' : E invece ora proprio loro, i populisti, potrebbero trovarsi costretti ad aiutare quel mondo che, in teoria, hanno sempre detestato, quelle banche che hanno sempre etichettato come poteri forti. Nel ...

Possibile nazionalizzazione di Carige con il decreto legge - : Finanza & Dintorni Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri cambia la situazione di Carige. Una nazionalizzazione ora è Possibile. In un minuto e mezzo e con un linguaggio accessibile ...

Il decreto varato dal Consiglio dei ministri per salvare la Banca Carige ricalca in parte quanto fatto dai precedenti esecutivi, guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, per salvaguardare altri istituti Bancari. Cosa prevede il decreto e quali sono le similitudini con quanto fatto nei casi precedenti come Mps e le popolari venete.

Decreto Carige - Rampelli : via libera in 8 minuti? Neppure Renzi-Boschi… : "Più che il merito, che ancora non conosciamo, ci sorprende il metodo usato per questo Decreto legge. Otto minuti per approvare un dl di salvataggio di una banca, Neppure Renzi con Banca Etruria aveva osato tanto. Di certo il sistema del credito italiano va riformato, anzi, rifondato. La divisione delle banche commerciali dalle banche di affari è stata una priorità da noi indicata, insieme alla ripubblicizzazione della Banca d'Italia. Due pdl di ...

Carige - interviene lo Stato : via libera al decreto |Renzi attacca : "Noi insultati per anni - vergognatevi" |Salvini : "Tutelati i risparmiatori - non come voi" : Il consiglio dei ministri riunito d'urgenza ha approvato un decreto in favore dell'istituto ligure. Ed è polemica politica. Renzi all'attacco dell'esecutivo.

Borse positive con Piazza Affari in testa. Bene le banche dopo decreto Carige : Indici in rialzo in attesa di novità sul fronte dei dazi. Acquisti sul dollaro. A Milano corrono ancora Juventus e Amplifon, vendite sulle utility...