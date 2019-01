Carige | dal Tesoro fino a 3 miliardi di garanzia sui bond Stanziati 2 miliardi

Carige - le tappe della crisi : dalla gestione Berneschi al commissariamento passando per la guerra Malacalza-Mincione : Il buco miliardario emerso nei conti del 2013 dopo le ispezioni di Bankitalia. L’inchiesta sugli ex vertici tra cui Giovanni Berneschi, presidente di Carige per vent’anni, poi condannato a 8 anni e 7 mesi per truffa ai danni del ramo assicurativo dell’istituto e ora a giudizio anche per ostacolo alla vigilanza. Tre aumenti di capitale bruciati, per un totale di oltre 2 miliardi. La guerra per il controllo tra vecchi e nuovi ...

Infrastrutture - Boccia : Governo apra i cantieri a partire dalla Tav. Dl Carige «doveroso» : ...dimostrazione che c'è una questione bancaria che non riguarda i banchieri ma riguarda il Paese perché sono quei ponti di collegamento che immettono flussi di liquidità verso la cosiddetta economia ...

Non salvate Carige. Salvate l’Italia dal rapporto incestuoso tra Stato e banche : Da Linkiesta, editoriale di Francesco Cancellato"Siamo ancora qui, alla faccia del cambiamento. A un governo che in un consiglio dei ministri lampo, per salvare una banca - Carige - dal fallimento, decide di mettere la garanzia pubblica sulle nuove obbligazioni e di aprire a una futura nazionalizzazione. Siamo ancora qui, ed è sinceramente stucchevole vedere quelli che hanno salvato le banche ieri fare la morale a quelli che salvano le ...

Banca Carige salvata per decreto dal governo : garanzia pubblica - paghiamo noi : Alla fine paghiamo noi. Il governo gialloverde interviene a sostegno di Banca Carige, l'istituto ormai arrivato a un passo dal baratro, ovvero il fallimento. Il Consiglio dei ministri termina con una riunione lampo, chiusa dopo una lunga riunione ristretta con il premier Conte. L'esecutivo ha varato

Carige - tre possibili spose Dal Governo le garanzie pubbliche : Per Banca Carige, dopo 4 miliardi di rettifiche su crditi in 10 anni e oltre 3,3 miliardi di perdite nell'ultimo quinquennio, si profilano tre potenziali acquirenti: Unicredit, la favorita per dimensioni e potenziali sinergie derivanti da una razionalizzazione della rete in Liguria, Credit Agricole Cariparma, a sua volta presente in regione con la controllata Carispezia, o Bper Banca, che però deve prima sciogliere il nodo di ...

Dal governo un decreto per Carige. 'Consolidamento in sicurezza' : Roma, 7 gen. , askanews, Il governo ha approvato un decreto legge contenente 'disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio'. Si tratta di un provvedimento che interviene ...

L'Italia e l'ennesima banca fallita : il bubbone Carige affondato da consulenze d'oro e crediti marci " Lo scandalo - di Simone Filippetti : ll 2019 è iniziato con un'altra tegola per L'Italia: è fallita un'altra banca. Stavolta è toccato a Carige, la Cassa di Risparmio di Genova, una delle banche più antiche al mondo: il 2 gennaio la Bce ...

Valide lezioni a banchieri e sovranisti dalla Bce in Carige : Roma. Ci sono segnali validi da cogliere sia per i banchieri italiani sia per il governo Lega-M5s, euroscettico e allergico alle ingerenze europee nelle questioni nazionali, dall'intervento della ...

Carige commissariata dalla Bce - Giuseppe Conte : "Dal governo non un euro alle banche" : Esplode la bomba Banca Carige. L'istituto genovese è stato commissariato dalla Bce, ma i suoi vertici sono stati confermati per assicurare continuità aziendale in un momento di gravissima crisi finanziaria. La sospensione del titolo dalle contrattazioni a Piazza Affari, comunicata da Borsa Italiana

Dalla quotazione al commissariamento. Ascesa e caduta di Carige : Dal 1995, anno della quotazione, a oggi, quando la Consob ha sospeso , nuovamente, le azioni in Borsa mentre la Bce ha deciso il commissariamento, Banca Carige è cambiata profondamente. Negli anni 90, ...

Carige - dal capitale alle nozze : i prossimi passi dopo il commissariamento Bce : La strada più probabile è che i commissari, d'intesa con la Bce, chiedano al Fondo interbancario di garanzia di trasformare il bond da 320 milioni in capitale. Il passo successivo: la ricerca di un acquirente...

Carige - dal capitale alle nozze : i prossimi passi del salvataggio : Il primo commissariamento di una banca italiana sottoposta alla Vigilanza europea della Bce è un atto che evidenzia, aldilà delle rassicurazioni formali, lo stato di emergenza in cui...

Banca Carige commissariata dalla BCE. E ora che succede? - : Finanza & Dintorni Banca Carige commissariata dalla BCE. E ora che succede? Ripercorro qui i principali fatti che hanno portato alla decisione. Per tutti.

