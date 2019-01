Carige | Boccia | Intervento governo doveroso | c' è questione bancaria

Carige non riesce a fare prezzo a piazza Affari dopo la bocciatura dell'aumento di capitale : Milano - Non riesce a fare prezzo e prolunga l'asta di pre-apertura Carige in piazza Affari. Il titolo segna un calo teorico del 12,5% senza esprimere nessun valore in euro. Lo scorso 22 dicembre l'...

Carige - assemblea boccia aumento di capitale : dopo la frenata di Malacalza - lasciano Mincione e Reichlin : Un aumento di capitale bocciato, un cda straordinario con due dimissioni eccellenti e un grosso punto di domanda per il futuro, visto che sembra mancare un piano B. È il riassunto dei giorni di vigilia di Natale per Banca Carige: un effetto a catena cominciato sabato 22 dicembre con l’astensione di Malacalza Investimenti in assemblea che ha rimandato la decisione sull’aumento di capitale a dopo la presentazione del piano di ...