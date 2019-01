Carige | allo Stato nuove azioni fino a 1 miliardo | garanzie per altri 3

Carige - i gialloverdi salvano una banca. Salvini : "Difendiamo i risparmiatori" : Il governo prepara un piano per "salvare" Carige, la banca di Genova commissariata - per la prima volta in Italia - dalla Bce.Un modo per "difendere i risparmiatori", sottolinea il vicepremier Matteo Salvini che prende le distanze dal decreto Salvabanche del Partito democratico che allo stesso modo aveva permesso il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena."Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo ...

Carige - anche i gialloverdi salvano le banche a spese nostre. Come il Pd : Sono lontani i tempi, era luglio 2017, in cui i senatori 5 Stelle guidati dall'attuale ministro Barbara Lezzi gettavano false banconote da 500 euro a Palazzo Madama per protestare contro il salvataggio delle banche venete da parte dell'allora maggioranza a guida Pd. Sono ancora più lontani i tempi, parliamo del 2016, in cui Luigi Di Maio attaccava un giorno sì e l'altro pure l'allora premier Renzi per la gestione della crisi Mps, ...

Carige - vertice di Governo. Allo studio garanzie statali sui bond. Ipotesi Sga - Tesoro - per gli Npl : Il caso Carige approda al Consiglio dei ministri, convocato per le 21 di questa sera. In mattinata il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva ricevuto i tre commissari straordinari della banca commissariata a sorpresa dalla Bce lo scorso 2 gennaio . All'incontro ha partecipato anche il direttore generale del ...

Verso un decreto salva-Carige. Allo studio garanzie pubbliche sui bond. Ipotesi Sga (Tesoro) per gli Npl : L'esecutivo ha convocato un Consiglio dei ministri alle 21 per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare un’ampia parte dei 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...

Carige - vertice di Governo. Allo studio garanzie statali sui bond. Ipotesi Sga (Tesoro) per gli Npl : L'esecutivo ha convocato un Consiglio dei ministri alle 21 per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare un’ampia parte dei 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...

Carige - Consob vieta vendite allo scoperto : La Consob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto sul titolo Banca Carige . Il provvedimento, si legge in un comunicato trasmesso da Borsa Italiana per conto della Commissione, ...