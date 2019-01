Carige - a Stato azioni per un mld euro : 22.13 "Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria", il Mef è autorizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2019, "anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel limite massimo di 1 mld di euro per il 2019, azioni emesse da Banca Carige". Lo si legge nella bozza del decreto su Carige entrata ieri sera in CdM. Il Mit è autorizzato anche a concedere garanzia dello ...

Non salvate Carige. Salvate l’Italia dal rapporto incestuoso tra Stato e banche : Da Linkiesta, editoriale di Francesco Cancellato"Siamo ancora qui, alla faccia del cambiamento. A un governo che in un consiglio dei ministri lampo, per salvare una banca - Carige - dal fallimento, decide di mettere la garanzia pubblica sulle nuove obbligazioni e di aprire a una futura nazionalizzazione. Siamo ancora qui, ed è sinceramente stucchevole vedere quelli che hanno salvato le banche ieri fare la morale a quelli che salvano le ...