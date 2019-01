Carige | 4 miliardi per evitare il naufragio | è scontro

Fonti Palazzo Chigi - stanziato per Carige fondo di 1 - 3 miliardi di euro : Le cifre che stanno circolando in queste ore in merito al presunto costo degli interventi per Banca Carige non risultano corrette. E' quanto fanno notare Fonti della presidenza del Consiglio. Il testo approvato l'altro ieri dal Consiglio dei ministri prevede - si sottolinea - due possibili interventi di cui Banca Carige puo' avvalersi, come misure di ultima istanza. A questo scopo il governo ha stanziato un fondo di 1,3 miliardi di euro - si ...

Carige - la bozza del decreto : garanzia pubblica sui bond fino a 3 miliardi - fino a 1 miliardo per la ricapitalizzazione : garanzia pubblica sulle nuove emissioni obbligazionarie di Carige fino a 3 miliardi di euro e sottoscrizione di azioni fino a 1 miliardo nel caso si rendesse necessaria la ricapitalizzazione precauzionale. Il tutto entro i primi sei mesi dell’anno, quindi eventualmente anche dopo le elezioni europee. Sono i due pilastri della bozza del decreto – non definitiva – entrata in Consiglio dei ministri lunedì sera. L’obiettivo dichiarato è ...

Decreto Carige : nasce il Fondo da 2 miliardi presso il Mef : "Nello stato di previsione del ministero dell'Economia è istituito un Fondo con una dotazione di 2 miliardi per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di ...

