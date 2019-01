Canoa slalom | Nazionale italiana in raduno in Australia I convocati | c’è De Gennaro

oasport

Si cercano temperature e bacini ideali per undi inizio stagione per quanto riguarda la: latricolore è volata indove resterà per tre mesi, fino al 7 marzo, precisamente a Penrith. Tanti allenamenti per preparare al meglio una stagione molto intensa, con l'appuntamento più importante che sarà quello iridato di La Seu d'Urgell, valido anche per la qualificazione olimpica.La guida tecnica azzurra, formata da Daniele Momenti ed Ettore Ivaldi, ha scelto sei atleti per la trasferta oceanica: Giovanni De, Roberto Colazingari (C.S. Carabinieri), Zeno Ivaldi, Stefanie Horn, Raffaello Ivaldi e Jakob Weger (Marina Militare).