Cani e gatti | convivenza

Cani - gatti e volpi ferite : chi li vede per strada a Roma ha l'obbligo di soccorrerli : Cambiano le regole per gli animali: microchip e divieto di tinta. La classica “gattara” va in pensione. Al suo posto arrivano i tutor, a titolo gratuito

Almeno 500 Cani e gatti sono scappati a causa dei botti - dice l'Aidaa : Secondo i primi dati e le prime segnalazioni riportate dalle diverse pagine social che si occupano di segnalare i cani scomparsi nella notte di capodanno a causa dei botti ed aggiornate a questa mattina alle undici, sono oltre 500 i cani e gatti che sono scappati e non ancora rientrati. A lanciare l'allarme è l'associazione animalista Aidaa secondo cui "la situazione purtroppo e' in continua evoluzione" e i ...

La valigia per Cani e gatti : cosa portare : Non c’è niente di meglio di qualche giorno di riposo fuori porta insieme ai vostri amici a quattro zampe, ma come organizzarsi per evitare brutte sorprese? Vediamo cosa mettere in valigia prima di partire con gli animali domestici. Se è vero che siamo abituati a provvedere alle nostre esigenze quando prepariamo un bagaglio, è anche vero che non sempre siamo così attenti quando a viaggiare con noi ci sono i nostri amici a quattro zampe. Per ...

Umbria - rimborso spese veterinarie per chi adotta un cucciolo da Canili o gattili pubblici : Ogni anno i canili e i gattili ospitano tantissimi nuovi amici a quattro zampe abbandonati e dalla storia triste perché non hanno ricevuto l'amore che meritavano. Purtroppo, però, la maggior parte delle persone preferisce comprare dei cani o dei gatti di razza, piuttosto che donare il loro affetto e una vita migliore a chi non ha ancora avuto modo di averla. Per far sì che sempre più persone adottino cani o gatti dai canili o dai gattili, la ...

Umbria - rimborso delle spese dal veterinario per chi adotta Cani o gatti : In Umbria incentivi a disposizione di persone in situazione di svantaggio economico o disabili. Il bonus si estende anche agli animali usati per la pet therapy. Diventa legge la proposta di Marco Squarta di Fratelli d’Italia: “Gli umbri che vivono in condizioni di fragilità potranno prendersi cura di un animale e allo stesso tempo si svuoteranno gradualmente le strutture che rappresentano un costo per le casse pubbliche e un impegno per i ...

Allergia e asma nei bambini? Ecco come può influire il contatto con Cani e gatti sull’insorgenza di questi disturbi : Stare spesso a contatto con animali domestici, come cani e gatti, causa una diminuzione del rischio di sviluppare allergie nei bambini, ma riduce anche l’insorgenza di eczema e asma. La conferma arriva da uno studio pubblicato sulla rivista PLoS One e reso noto dal magazine britannico New Scientist. Lo studio è stato condotto da Bill Hesselmar dell’Università svedese di Goeteborg rianalizzando i dati di due ricerche. La prima ha ...

Umbria : veterinario gratis per chi adotta Cani o gatti : In Umbria chi adotta un cane o un gatto da un canile o gattile può ottenere il rimborso di tutte le spese medico veterinario. La proposta, che vede come primo firmatario Marco Squarta (Fratelli d'Italia) e come seconda firmataria la dem Carla Casciari è diventata legge. "Chi vive una situazione di fragilità potrà prendersi cura di un animale domestico - ha dichiarato entusiasta il capogruppo FdI - e, allo stesso tempo, si provvederà a svuotare ...

La scienza conferma : Cani e gatti possono vedere frequenze a noi invisibili : Per quanto suggestiva, non è affatto vera: a spiegazione del loro comportamento ce la dà la scienza . Di recente, infatti, è stato condotto uno studio sull'argomento che sancisce in modo chiaro cosa ...

La dieta invernale per Cani e gatti : caniL’inverno e il freddo non sono un problema solo per le persone. Anche cani e gatti hanno bisogno di un’attenzione particolare quando la colonnina di mercurio inizia ad abbassarsi. E se noi possiamo coprirci con maglioni, giubbotti pesanti e guanti, i nostri amici a quattro zampe devono rafforzare le difese (pelo e strato di grasso sottocutaneo) che madre natura gli ha donato. Per questo, è necessario adattare la dieta alle necessità ...

MotoGp – Simpatico domanda e risposta con Valentino Rossi : “bionde o brune? Cani o gatti?” - col Dottore si ride sempre [VIDEO] : Valentino Rossi Simpatico e sorridente: alcune domande di Monster Energy mettono in difficoltà il Dottore Ancora un fine settimana da protagonista indiscusso per Valentino Rossi: dopo le vittorie di sabato e domenica scorsa al suo Ranch di Tavullia, il Dottore è già salito a bordo della sua quattro ruote per il Monza Rally Show 2018. Il pilota Yamaha andrà a caccia del suo settimo successo, dopo la sesta vittoria da record conquistata lo ...

Tali padri tali figli : dietro i problemi comportamentali di Cani e gatti potreste esserci voi - i padroni : Cosa dice la scienza Secondo alcune stime di epidemiologia , negli Stati Uniti circa il 40 per cento della popolazione di cani e di gatti presenta problemi di comportamento ma questo dato è molto più ...

Cani e gatti : 8 consigli per prendersene cura in inverno : Con l’arrivo dell’inverno i nostri amici a quattro zampe necessitano di cure particolari. Le basse temperature mettono infatti a dura prova anche Cani e gatti. A risentire maggiormente dei mesi più freddi dell’anno sono in particolare quelli di taglia piccola e a pelo corto che faticano a trattenere il calore proprio per via della loro conformazione. Se poi si tratta di animali che vivono all’aperto, indipendentemente dalla razza, è ...

Salah vuole salvare 4000 Cani e gatti randagi egiziani dal probabile macello : In Egitto cresce lo sdegno per la prevista esportazione di più di quattromila cani e gatti randagi verso Paesi in cui, al posto di una famiglia adottiva, troveranno le cucine di ristoranti di carne. E, ora, anche l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah si scaglia contro il progetto: "gatti e cani non saranno esportati da nessuna parte. Non succederà", assicura il campione egiziano su Twitter. ?? ??? ????? ...