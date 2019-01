Campagna abbonamenti Cantù la riapre per il ritorno

Milan - al via la Campagna abbonamenti per il girone di ritorno : Il Milan offre la possibilità ai suoi tifosi di sottoscrivere l'abbonamento per seguire la squadra nel girone di ritorno L'articolo Milan, al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.