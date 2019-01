Calcio | Mohamed Salah ha vinto il Pallone d’Oro africano Eletta la formazione tipo | ci

oasport

(Di martedì 8 gennaio 2019)haild’Oro. L’attaccante del Liverpool ha conquistato il premio per il secondo anno consecutivo, l’egiziano è risultato ancora una volta il miglior giocatore del Continente Nero. Il riconoscimento è stato consegnato dalla Caf a Dakar (Senegal) dove la stella dei Faraoni, che giocheranno la Coppa d’Africa 2019 in casa, è stata incoronata insieme ad Achraf Hakimi (miglior giovane) e ad Hervé Renard (miglior allenatore). Contestualmente è statoanche la miglioreafricana, il Dream Team continentale: spiccano Benatia e Koulibaly, difensori di Juventus e Napoli, il centrocampista Keita del Liverpool e l’attaccante Mané dei Reds.Africa's best XI #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/FQhnsncR0d— CAF (@CAF_Online) January 8, 2019Clicca qui per mettere “Mi piace” ...