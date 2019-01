Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia | turnover per Gasperini

Cagliari-Atalanta - Coppa Italia 2019 : programma - orario e tv. Data e streaming : Sarà Cagliari-Atalanta ad aprire un particolare lunedì del calcio Italiano: quello che andrà in scena, infatti, sarà il penultimo ottavo di finale, in gara unica, dell’edizione 2018-2019 della Coppa Italia. Il tutto nelle date in cui, normalmente, si era nel pieno della ripresa della massima categoria calcistica nazionale. Le due formazioni si sono già affrontate in Serie A nel corso della terza giornata, disputata all’inizio dello ...