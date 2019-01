Buffon a ruota libera | Da giovane ero un ultrà ed ho fatto tante caz

ilgiornale

(Di martedì 8 gennaio 2019) Gianluigi, quando parla, non è mai banale e in una lunga intervista concessa a Vanity Fair ha toccato diversi punti tra cui il suo passato da "curvaiolo": "Ero, del CommandoIndian Tips, il nome del gruppo di tifosi che seguivano la Carrarese, ancora ce l"ho stampato sui miei guanti. Incontravo gente di cui si parla tanto senza saperne nulla. Ragazzi normali, sognatori, idealisti. Alcune persone interessanti e qualche deficiente... Da ragazzo covavo una sensazione di onnipotenza e invincibilità. Mi sentivo indistruttibile, pensavo di poter eccedere, di fare quel che volevo. Mi tengo ben stretta la sana follia dei miei vent"anni. Hole mie cazz..., ne ho assaporato il gusto e in un certo senso sono contento di non essermene dimenticata neanche una".ha poi svelato come abbia sempre evitato ogni tipo di droga, tranne quella leggera:"Ho accuratamente evitato ...