Borse positive con Piazza Affari in testa Bene le banche dopo decreto Carige

Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio - attenzione a Enel e Cucinelli : ... "Siamo sempre pronti a cambiare passo nella nostra politica e a cambiarlo anche in modo significativo", sostenendo che la Fed "ascolta" i mercati e tiene conto del loro andamento.

Borse Ue positive - spread a 269 punti : 9.59 Apertura in decisa crescita per le Borse europee,che rimbalzano dopo la chiusura pesante di ieri,legata ai contraccolpi del 'caso Apple'. Francoforte ha avviato le contrattazioni in rialzo dell'1,13%, Londra con un guadagno dell'1,14%, Parigi con +0,83%. Bene anche Milano, con il Mib a +0,86% a 18.375 punti. Apre a 269punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il tasso del decennale italiano al 2,85%.Il differenziale aveva chiuso ...

Positive le Borse europee orfane di Milano e Francoforte : Avvio in cauto rialzo per le principali borse europee , orfane di Piazza Affari rimasta chiusa in occasione della festività del Capodanno . Porte chiuse anche a Francoforte. Le piazze di Londra, ...

Borse positive. Spread giù a 274 sul disgelo Italia-Ue sui conti pubblici : D'altra parte il rallentamento dell'economia europea e l'andamento dell'inflazione 'core' sotto la soglia del 2% potrebbero spingere la Bce ad allungare ancora di più i tempi, mentendo i tassi pari a ...

Borse positive. Spread giù a 274 sul disgelo Italia-Ue sui conti pubblici : Sui mercati si sono rincorse le voci di una revisione del rapporto tra deficit e pil in manovra economica. L'attesa per la riunione del consiglio direttivo della Bce ha incoraggiato gli acquisti sulle banche, con Intesa Sanpaolo che è stata la migliore. In coda al listino Ferragamo precipitata del 7%...

Borse positive. Cala lo spread sulle voci di taglio del deficit italiano : Occhi puntati sull'incontro tra Conte e Juncker a Bruxelles sulla manovra. In Gran Bretagna atteso per questa sera il voto di sfiducia alla premier May. A Milano vendite su Ferragamo dopo l'annuncio dell'uscita del cfo a gennaio. Il brusco calo dello spred BTp/Bund è legato alle indiscrezioni - non confermate da Palazzo Chigi - di accordo nel Governo per un abbassamento del rapporto deficit/Pil (dal 2,4% previsto nella manovra) ... ...

Spread in netto calo su possibile deficit al 2%. Borse positive con la tregua Usa-Cina : MILANO - Ore 14.15. A poche ore dall'incontro Conte-Juncker lo Spread beneficia delle voci di un possibile ritocco del deficit italiano fino al 2% . Il differenziale cala di quasi 15 punti a 273 con ...

Borse europee positive - Milano a +0 - 78% : 9.39 Apertura positiva per le Borse europee, dopo le chiusure in ribasso fatte registrare ieri a causa delle incertezze su Brexit e rapporti Usa-Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,78% a 18.553 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 285 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,10%. Londra +0,79%, Parigi +0,83% e Francoforte +0,84%. Euro a 1,1371 dollari e 128,63 in apertura dei mercati valutari europei.

Borse asiatiche positive. Tokyo guida i rialzi : Finale positivo per le principali Borse d'estremo oriente, aiutate dalle aspettative di uno stop temporaneo all'aumento dei tassi americani. Rumors anticipati da un articolo del Wsj che hanno permesso ...

Le Borse europee chiudono positive - Francoforte paga caso Deutsche - Milano +0 - 23% : Chiusura positiva per le Borse europee con l'eccezione di quella tedesca che paga lo scandalo Deutsche Bank. I listini hanno beneficiato delle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che ha ...

Borse positive dopo Powell. A Piazza Affari corre St - spread in area 290 : Wall Street ieri ha registrato il miglior rialzo giornaliero da marzo dopo che Powell, pur confermando la visione positiva sull'economia, ha sottolineato che i tassi attuali sono «appena al di sotto ...

Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio - oggi asta Btp : ... riportando il guadagno più sostenuto in otto mesi, dopo che il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha affermato che i tassi Usa sono vicini al livello considerato neutrale per l'economia. Più cauti ...

Borse europee positive - spread sopra quota 300 : Acquisti diffusi sui listini azionari europei . Invariato lo spread, che si posiziona a 307 punti base, con il rendimento del Btp decennale al 3,47%. Tra i listini europei si muove in territorio ...

Borse Ue positive - vola Tim.Spread a 300 : 9.38 Borse Ue positive,vola Tim.Spread a 300 Avvio di settimana positivo per le Borse europee: Parigi +0,54%, Francoforte +0,33%, Madrid +0,37% e Londra +1%. A Piazza Affari l'indice Mib segna +0,41% a quota 19.337 punti, mentre l'Ftse All Share guadagna lo 0,41% a 21.304 punti. Tim vola sul progetto del governo,favorevole all'integrazione in un'unica infrastruttura delle reti Telecom e Open Fiber. Il titolo registra un +5,43% a 0,54 euro,con ...