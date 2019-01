Borsa | Europa positiva su attese Usa-Cina

Borsa : Europa chiude in calo : ANSA, - MILANO, 7 GEN - Le Borse europee chiudono in calo. Gli investitori sembrano aver archiviato l'euforia per la ripresa del dialogo tra Usa e Cina e sui dazi ed ora temono per il futuro della ...

Piazza Affari è la miglior Borsa d'Europa e sfiora quota 19 mila : Stasera, a mercato chiuso, si attende l'annuncio del ministero dell'Economia sull'asta Bot a 12 mesi in agenda giovedì 10 gennaio, con cui prende il via l'offerta di metà mese. Il 14 gennaio, data di ...

Borsa : Europa perde colpi con future Usa : Sui mercati, archiviata l'euforia per la ripresa del dialogo Usa-Cina sui dazi e per l'atteggiamento conciliante della Fed, è tornata la cautela per i timori di rallentamento dell'economia, ...

Borsa : Europa debole - tiene Milano : ANSA, - Milano, 7 GEN - Borse europee deboli, con Londra, Parigi e Francoforte in calo dello 0,3% mentre Milano si mantiene sopra la parità , +0,2%, . L'entusiasmo di venerdì relativo all'avvio del ...

Borsa Europa chiude forte - Parigi +2 - 7% : ANSA, - MILANO, 4 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente molto forti: Francoforte ha chiuso in rialzo del 3,37%, Parigi del 2,72% e Londra in aumento del 2,18%. NI

Borsa MILANO chiude in netto rialzo con Europa - balzo bancari - auto - giù Mediaset : ... migliore delle attese, sugli occupati Usa che sembra negare i timori di una recessione nella prima economia mondiale. ** Un trader mette poi in evidenza i messaggi "bullish" che sono arrivati da due ...

Borsa : Europa apre in decisa crescita : Le Borse europee tirano il fiato dopo il crollo di ieri, legato al taglio di previsioni sui ricavi della Apple che ha affossato Wall Street. Francoforte guadagna l'1%, Milano l'1,3%, Londra lo 0,7%, ...

Borsa MILANO negativa con Europa dopo warning Apple - giù STM - lusso - auto - : ** I timori di un rallentamento dell'economia cinese pesa sui titoli del lusso: MONCLER cede il 3,16%, SALVATORE FERRAGAMO il 2,33%, TOD'S l'1,08%. Stesso discorso per PIRELLI, -2,70%,. ** Male la ...

Borsa : Europa in rosso - pesa effetto Apple : Le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina hanno poi esacerbato ulteriormente le pressioni negative sull'economia cinese. A pesare è anche il dollaro forte: ''sapevamo che un dollaro forte ...

Borsa : Europa apre in calo - effetto Apple : ANSA, - MILANO, 3 GEN - Le Borse europee aprono in calo. Sui listini del Vecchio continente si abbatte l'effetto di Apple che ha tagliato le stime del primo trimestre. A risentirne sono i maggiori ...

Borsa : Europa chiude debole : ANSA, - MILANO, 2 GEN - Le Borse europee chiudono deboli, dopo una seduta perennemente in territorio negativo. I listini del Vecchio continente, dopo aver ridotto le perdite con il recupero di Wall ...

Borsa : Europa gira in positivo : ANSA, - MILANO, 2 GEN - Le Borse europee girano in positivo in vista della chiusura della seduta. Piazza Affari , +0,4%, guida i listini del Vecchio continente con la Juve , +9%, che svetta in cima al ...

Borsa : Milano debole - -1 - 4% - con Europa : ANSA, - Milano, 2 GEN - I mercati azionari europei restano mediamente deboli, anche se si muovono in ordine sparso e rimangono al di sopra dei minimi della seduta: avvicinandosi a metà giornata Parigi ...

