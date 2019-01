Borsa : Milano apre a +0 - 13% : ANSA, - Milano, 8 GEN - Piazza Affari apre in positivo. Il Ftse Mib segna all'avvio un +0,13% a quota 18.978 punti.

Borsa : Europa debole - tiene Milano : ANSA, - Milano, 7 GEN - Borse europee deboli, con Londra, Parigi e Francoforte in calo dello 0,3% mentre Milano si mantiene sopra la parità , +0,2%, . L'entusiasmo di venerdì relativo all'avvio del ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 45% - : ANSA, - Milano, 7 GEN - Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,45% a 18.917 euro. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa - Milano chiude in forte rialzo : +3 - 37%. Wall Street - profondo rosso : Bene le principali borse europee. Istat e Eurostat: Inflazione del 2018 stabile all'1,2% e a dicembre cala all'1,6% nell'Eurozona

Borsa Milano chiude in netto rialzo con Europa - balzo bancari - auto - giù Mediaset : ... migliore delle attese, sugli occupati Usa che sembra negare i timori di una recessione nella prima economia mondiale. ** Un trader mette poi in evidenza i messaggi "bullish" che sono arrivati da due ...

Borsa Milano in forte rialzo - Mib +3 - 37% : 17.57 Seduta ampiamente positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib chiude in aumento del 3,37% a 18.831 punti. Lo spread tra Btp e Bund chiude a 268,3 punti dai 266dell'apertura e dai 273,6 punti della chiusura di ieri. Bene anche le altre Borse europee e Wall Street. I mercati hanno accolto positivamente i segnali di ottimismo che giungono dal negoziato tra Cina e Usa sul commercio,i dati americani sul mercato del lavoro e l'apertura del ...

Borsa : Milano +3% in scia a Wall Street : ANSA, - Milano, 4 GEN - L'avvio positivo di Wall Street e la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti ha aumentato la corrente di acquisti in Piazza Affari e nelle altre Borse europee: Milano ...