BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari a caccia dei 19 000 punti | 8 gennaio 2019

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 65% - Amplifon a +3 - 06% - 7 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale bene Stm, Amplifon , Unipol e Intesa Sanpaolo. Male Pirelli

BORSA ITALIANA oggi/ Stm a +3 - 4% - Amplifon a +3 - 3% - 7 gennaio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale bene Stm, Amplifon , Unipol e Intesa Sanpaolo. Male Pirelli

Azioni Juventus e Amplifon : c'è ancora spazio per comprare su BORSA ITALIANA oggi : Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi " da marzo a gennaio, attraverso primavera, estate, autunno e inverno, il campionato di calcio ha offerto lo stesso paesaggio: la Juventus in cima, le ...