Bimbo di 10 anni muore tre giorni dopo essere stato operato per i calcoli renali

Bimbo di 11 anni in ospedale per un petardo : gravi ustioni al volto : Bimbo di 11 anni in ospedale perché gli è scoppiato in mano un petardo. È successo nel pomeriggio del 4 gennaio mentre giocava in un giardino pubblico sotto casa, in via Solferino a Seregno. L'...

Donna in coma da 10 anni dà alla luce un Bimbo : nessuno sa chi sia il padre : Succede in una struttura sanitaria di Phoenix, in Arizona. nessuno tra il personale sanitario si era accorto che fosse...

Turchia - è morto Mertcan : il Bimbo di 6 anni picchiato dal padre con l’aspirapolvere : Lutto in Turchia per la morte di Mertcan, il bimbo di 6 anni finito in coma dopo essere stato aggredito dal padre con il tubo di un'aspirapolvere perché non voleva fare i compiti. Dopo essere stato attaccato a una macchina di supporto delle funzioni vitali per giorni, il piccolo è deceduto. Il 6 gennaio si sono svolti i funerali.Continua a leggere

Bardonecchia - Bimbo di 9 anni cade sulla neve. Soccorso con l’eliambulanza per trauma cranico : Un nuovo incidente sulle piste da sci piemontesi: un bambino di 9 anni è stato Soccorso dall'eliambulanza dopo essere caduto nel comprensorio dello Jafferau, battendo la testa.Continua a leggere

Arizona - donna in coma da 14 anni ha un Bimbo : indagini in corso : Un'indagine per abuso sessuale è stata aperta dalla polizia di Phoenix, Arizona , in merito ad una sconcertante vicenda che ha coinvolto una donna in stato vegetativo permanente da 14 anni che pochi ...

Donna in coma da 14 anni partorisce Bimbo. Si indaga per stupro : Una Donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bimbo perfettamente sano lo scorso 29 dicembre. La notizia, anticipata dalla Cbs, è stata confermata dalla struttura nella quale la Donna era ricoverata da dieci anni, la Hacienda HealthCare, di Phoenix, in Arizona.La polizia sta indagando su un possibile stupro mentre la clinica ha aperto un'indagine interna sull'accaduto. Il personale maschile non è più ammesso nelle ...

Rubato presepe dalla tomba di un Bimbo di 7 anni. Uno sconosciuto ne regala un altro alla mamma : Nel Vercellese c’è qualcuno che non si è fermato neppure di fronte alla morte. La morte di un bimbo di appena sette anni, Chicco, volato via per colpa di un incidente stradale. Quel qualcuno infatti si è introdotto nel cimitero Stroppiana ed ha portato via dalla lapide del bimbo le statuine del presepe. Le aveva messe lì, come è solita fare ogni anno, mamma Katia Munerati. È un rito che va avanti da quando il piccolo Francesco Barbonaglia ha ...

Bimbo di tre anni a Cesena scende improvvisamente dall'auto del padre : investito e ucciso da un altro veicolo : Un Bimbo di tre anni di origini senegalesi è morto investito da un'auto, nel tardo pomeriggio nel Cesenate. Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: l'uomo ha accostato, per motivi non chiari. Il Bimbo, su un seggiolino sul retro, è sfuggito alla sua attenzione, è sceso e ha attraversato: una vettura l'ha schivato, un'altra invece l'ha centrato. E' morto poi all'ospedale ...

Cesenate - Bimbo di 3 anni scende dall'auto del papà e muore investito - : Il piccolo era su un seggiolino per bambini sul sedile posteriore. Il padre lo ha perso di vista e il bimbo è riuscito a scendere mentre il mezzo era accostato. Travolto da un'auto, è morto sul colpo

Cesena - Bimbo di 3 anni scappa dall'auto del padre : è investito e ucciso da un'altra vettura : Un bimbo di tre anni, di origini senegalesi, è morto investito da un'auto, nel Cesenate . Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: l'uomo ha ...

Cesenate - Bimbo di 3 anni scende dall’auto del papà e muore investito : Cesenate, bimbo di 3 anni scende dall’auto del papà e muore investito Il piccolo era su un seggiolino per bambini sul sedile posteriore. Il padre lo ha perso di vista e il bimbo è riuscito a scendere mentre il mezzo era accostato. Travolto da un’auto, è morto sul colpo Parole chiave: ...

Usa - in coma da 14 anni partorisce un Bimbo negli Stati Uniti. Indagine per stupro : Washington - Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bimbo perfettamente sano lo scorso 29 dicembre. La notizia, anticipata dalla Cbs, è stata confermata dalla struttura nella quale la ...

Cesena - Bimbo di 3 anni scende dal seggiolino ed esce dal'auto : morto investito : Un bimbo di tre anni di origini senegalesi è morto investito da un'auto, nel tardo pomeriggio nel Cesenate. Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: ...

Bimbo di tre anni scende dall'auto del padre - investito e ucciso : Un Bimbo di tre anni di origini senegalesi è morto investito da un'auto, nel tardo pomeriggio nel Cesenate. Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: ...