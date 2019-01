Belen Rodriguez e il futuro incerto a Mediaset | parla Maurizio Costanzo

Belen Rodriguez E LAVEZZI - FLIRT IN CORSO?/ Foto - la showgirl supersexy sui social : il calciatore pensa a... : BELEN RODRIGUEZ e LAVEZZI inspearabili in Argentina: il settimanale Chi lancia lo scoop, FLIRT in corso tra i due argentini?

Belen Rodriguez avrebbe voltato pagina con l'ex bomber del Napoli Ezequiel Lavezzi : Dopo aver trascorso le vacanze di Natale a Milano, circondata dall'affetto dei suoi familiari, Belen Rodriguez ha raggiunto l’Argentina, la sua terra d'origine, dove ha trascorso i primi giorni dell'anno. Proprio qui, tra il sole ed il caldo, potrebbe aver trovato il nuovo amore. Secondo la rivista di gossip Chi la show girl avrebbe voltato pagina con l'ex bomber del Napoli Ezequiel Ivan Lavezzi detto 'il Pocho'. Il settimanale diretto da ...

Belen Rodriguez e Stefano Sala : sbuca fuori uno scatto insieme - pioggia di like e commenti! Leggi per saperne di più : Stefano Sala sbuca con Belen Rodriguez: pioggia di like e commenti. I due nel 2016 furono al centro del gossip Né Benedetta Mazza né Dasha: Stefano Sala appare assieme a Belen Rodriguez. Tra... L'articolo Belen Rodriguez e Stefano Sala: sbuca fuori uno scatto insieme, pioggia di like e commenti! Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez - flirt in corso con Ezequiel Lavezzi l’indiscrezione : Il 2019 di Belen Rodriguez si potrebbe aprire all’insegna di un nuovo amore. Dopo l’estenuante (più per noi che per loro) tira e molla con Andrea Iannone, la showgirl argentina – che in Uruguay sta trascorrendo le vacanze in compagnia delle modelle Milca Gili e Silvina Luna, il rugbista Martin Castrogiovanni e Lucas Langelotti – secondo il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 9 gennaio avrebbe in corso un flirt ...

Fabio Fazio - l'addio alla Rai e un destino atroce : l'ultima beffa si chiama Belen Rodriguez : La nuova Rai di Lega e M5s, il prossimo anno, potrebbe non prevedere Fabio Fazio e Che tempo che fa su Rai 1. Come si dice da giorni, il conduttore potrebbe essere declassato e tornare su Rai 3. E l'ultima indiscrezione indica un Fazio in partenza, che non sarebbe disposto ad accettare l'addio alla

Belen Rodriguez gossip dal Sud America : flirt in corso con Lavezzi? : gossip Belen Rodriguez e Lavezzi stanno insieme? Il gossip di Chi È tempo di nuove passioni per Belen Rodriguez. Dopo l’addio definitivo ad Andrea Iannone, fidanzato degli ultimi tre anni, la showgirl è volata in Sud America insieme ad alcuni amici. Tra questi Ezequiel Lavezzi, ex calciatore del Napoli, che conosce da tempo Belù. Ma […] L'articolo Belen Rodriguez gossip dal Sud America: flirt in corso con Lavezzi? proviene da gossip ...

Stefano Sala : spunta Belen Rodriguez tra Benedetta Mazza e Dasha? : Stefano Sala: dopo Dasha e Benedetta Mazza sbuca una foto con Belen Rodriguez Su Instagram Stefano Sala ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia di una showgirl ed ex modella. La donna in questione non è la sua attuale fidanzata Dasha Dereviankina, nè la sua ‘amica’ Benedetta Mazza, conosciuta durante la terza edizione Vip del Grande Fratello. Lo scatto fa riferimento ad una campagna pubblicitaria che il bel modello comasco ...

Belen - dopo Iannone un altro sportivo nel cuore? La Rodriguez e la sua ‘amicizia speciale’ con Lavezzi : Belen Rodriguez volta pagina dopo Iannone: la showgirl in Sudamerica ha incontrato Ezequiel Lavezzi, solo amicizia tra l’argentina ed il calciatore? Belen Rodriguez sta trascorrendo una lunga vacanza in Sudamerica, insieme ad un’allegra combriccola di amici. Oltre all’ex rugbista Martin Castrogiovanni, in questi giorni insieme alla showgirl c’è un altro volto conosciuto allo sport italiano. Ezequiel Lavezzi, ...

Belen Rodriguez e il 'Pocho' Lavezzi molto vicini in Uruguay : il gossip di 'Chi' : Nuovo amore per Belen Rodriguez? Stando a quello che riporta Chi nel suo numero in uscita il 9 gennaio, sembra proprio che la bella showgirl non sia sola come vuole far credere nella vacanza che si è concessa nella sua terra natia. La rivista di gossip, dunque, sostiene che l'argentina avrebbe rivisto Ezequiel Lavezzi in Uruguay dopo tanti anni, e che i due starebbero condividendo molto in questi giorni di relax nel loro amato Sudamerica. Belen ...

