Battlefield 5 | il secondo capitolo di Venti della Guerra ha una data di lancio

(Di martedì 8 gennaio 2019) EA DICE conferma ildi, riporta VG247.Il prossimo atteso aggiornamento per5 sarà lanciato il 17 gennaio e introdurrà nuove modalità pensate sia per gli appassionati del gioco in cooperativa che per chi preferisce giocare il PvP in multiplayer. Saranno inoltre disponibili le sfide co-op di Combined Arms, una versione delle battaglie Rush, la modalità Squad Contest con 2 squadre da 16 giocatori a scontrarsi per prendere il controllo di specifiche zone strategichemappa, e una nuova Operazione su Vasta Scala.L'aggiornamento sarà disponibile gratuitamente da tutti i giocatori di5 su PS4, Xbox One e PC.Read more…