Basket | Pesaro esonera Galli Boniciolli nuovo allenatore

Basket - Serie A : Pesaro esonera Galli - arriva Boniciolli : Pesaro - La Vuelle Pesaro cambia. Via l'allenatore Massimo Galli, che paga le sei sconfitte consecutive. Paga soprattutto il pesantissimo 108-66 dell'ultima giornata, nel posticipo a Reggio Emilia, ...

Basket - Serie A 2019 : Pesaro cambia l’allenatore - Matteo Boniciolli sostituisce Massimo Galli : Cambio in panchina per la VL Pesaro. La società presieduta da Ario Costa, al momento nel terzetto delle ultime in classifica a quota 8 punti con Torino e Pistoia, risolve il contratto con Massimo Galli ed affida la guida tecnica della squadra a Matteo Boniciolli. Triestino, classe 1962, Boniciolli ha una lunga esperienza alle spalle. Partito dalle giovanili dell’allora Stefanel Trieste, sotto l’ala di Bogdan Tanjevic, si fa le ossa ...

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Reggio Emilia demolisce Pesaro nel posticipo e abbandona l’ultimo posto in classifica : Con il posticipo delle 20.45 si è conclusa la 14a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Pesaro esce con le ossa rotte dallo scontro salvezza di Reggio Emilia, dominatrice assoluta dell’incontro sin dalla prima frazione di gioco. Il punteggio finale di 108-66 testimonia meglio di qualsiasi spiegazione il divario visto questa sera tra le due formazioni e, se da un lato conferma la crescita della compagine Emiliana dopo la bella ...

Serie A Basket - 14ª giornata : Reggio Emilia a valanga su Pesaro nel posticipo - la classifica : Serie A Basket, 14ª giornata: Reggio Emilia ha dominato in casa contro Pesaro, surclassata da Rivers e soci Serie A Basket, 14ª giornata: Reggio Emilia ha vinto sul parquet di casa lo scontro salvezza contro la VL Pesaro. Un successo netto, una gara senza storia già dalla prima frazione conclusasi 57-29 in favore della Grissin Bon. Rivers ed Aguilar sono stati i mattatori dell’incontro, rispettivamente con 15 e 20 punti messi a ...

Basket - Serie A 2019 - 13a giornata : Pesaro dura due quarti - Varese aggancia il gruppo delle seconde : Non si ferma più la marcia dell’Openjobmetis Varese: la formazione di Attilio Caja vince con facilità, e ottiene matematicamente la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, nella trasferta di Pesaro contro la VL e aggancia a quota 18 il gruppo in seconda posizione, che diventa in questo modo un quartetto. La chiave della partita, terminata col punteggio di 78-98 è tutta nell’allungo, a cavallo tra i due quarti centrali, della ...

Serie A Basket - 13ª Giornata – Varese nel gruppone delle seconde - Pesaro si arrende in casa : Varese supera Pesaro in trasferta e aggancia il gruppone del secondo posto formato da Avellino, Cremona e Venezia: i ragazzi di coach Caja si impongono per 78-98 Milano si ferma nella 13ª Giornata e dietro i ragazzi di coach Pianigiani si forma un nutrito gruppo di inseguitrici formato da addirittura 4 squadre: ad Avellino (prima a battere l’Olimpia in campionato), Venezia (sconfitta da Reggio Emilia) e Cremona (vittoriosa su Torino) si ...

Diretta Pesaro Varese / Risultato live 0-0 - info streaming video Rai : palla a due! - Basket Serie A1 - : Diretta Pesaro Varese, streaming video Rai: terza in classifica in Serie A1, la Openjobmetis cerca la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Basket - Serie A 2019 : Trieste espugna il Taliercio di Venezia - Sassari a valanga su Pesaro - Trento inguaia Pistoia : La seconda parte della dodicesima giornata di Serie A 2018-2019 scende in campo a Santo Stefano, regalando subito un paio di successi in trasferta di cui uno molto eclatante: l’Alma Trieste va a vincere a Venezia con una gran prova di squadra, mentre Trento sembra aver definitivamente svoltato la stagione grazie al cavallo di ritorno Aaron Craft. Per Sassari, invece, c’è una vittoria dalle proporzioni molto ampie contro Pesaro. ...

Serie A Basket - 12ª giornata – Sassari disintegra Pesaro - Trento espugna il parquet di Pistoia : Vittoria larghissima di Sassari, che supera Pesaro con il punteggio di 114-73. Più combattuta la sfida tra Pistoia e Trento, con gli ospiti che passano 70-78 Dopo due sconfitte consecutive, Sassari torna prepotentemente alla vittoria davanti al proprio pubblico, disintegrando senza appello Pesaro. I sardi si impongono con il punteggio di 114-73, senza lasciare il minimo scampo ai malcapitati avversari, già sotto di 17 punti ...

Serie A Basket - 11ª Giornata – Trento vince a Pesaro - successo per Torino su Pistoia : Trento vince in trasferta a Pesaro, Torino batte Pistoia fra le mura del PalaRuffini: i risultati dei match dell’11ª Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Brescia a Cremona e Brindisi su Bologna nei due anticipi del sabato, il successo di Avellino nel lunch match contro Sassari e il trionfo della capolista Milano contro Varese, l’11ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due incontri pomeridiani. Nella prima sfida Trento ...

Serie A Basket - 9ª Giornata – Avellino di misura su Pesaro - Milano trionfa in trasferta contro Cantù : Avellino batte Pesaro di misura, l’Olimpia Milano trionfa agilmente in trasferta sul campo di Cantù: i risultati della 9ª Giornata della Serie A di Basket Dopo il successo nell’anticipo sdel sabato di Torino su Trento e la vittoria di Pistoia su Brescia nel lunch match, la 9ª Giornata di Serie A prosegue con altre due gare nel pomeriggio. Nella prima, Avellino raccoglie la 6ª vittoria del suo campionato battendo di misura 82-81 ...