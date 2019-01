Barbara D' Urso | la verità mai svelata sul rapporto con Maria De Filippi | cosa c' è dietro

Avanti un Altro : Barbara D’Urso annuncia Paolo Bonolis e si scusa : Barbara D’Urso lancia Avanti un Altro di Bonolis e fa una confessione Ha mantenuto la promessa: Barbara D’Urso ha annunciato Avanti un Altro. Alla fine della puntata di martedì 8 gennaio di Pomeriggio 5, la conduttrice ha rimediato alla svista di ieri, annunciando il game show di Paolo Bonolis, che da lunedì 7 gennaio è tornato ad occupare il preserale di Canale 5 al posto di The Wall con Gerry Scotti. La D’Urso ha chiesto ...

Barbara d’Urso commette una gaffe con Andrea Mainardi : Andrea Mainardi corregge Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 Poco fa Barbara d’Urso ha intervistato il secondo classificato della terza edizione del Grande Fratello Vip Mainardi. Quest’ultimo, ovviamente, ha parlato della sua esperienza come concorrente nel reality show vip condotto da Ilary Blasi, asserendo di aver molto legato con tanti vip, tra i quali Walter Nudo. Successivamente Barbara d’Urso ha commesso una gaffe con ...

Barbara d'Urso : "Io e Maria De Filippi ci sentiamo spesso. Nessuna rivalità con Silvia Toffanin e Paolo Bonolis" : Il 2019, almeno sulla carta, sarà l'annus mirabilis di Barbara d'Urso, la conduttrice napoletana che fisserà definitivamente le tende tra i set e gli studi di Canale 5: dalla conduzione del daytime, alle scene della fiction della domenica sera, senza dimenticare le nuove prime serate infrasettimanali che la terranno occupata per tutta la stagione.In ordine di tempo, Carmelita sarà alla guida di: Pomeriggio Cinque, tornato in onda ...

Barbara D’Urso torna con Pomeriggio 5 e batte La Vita in Diretta : Pomeriggio Cinque torna con Barbara D’Urso e batte La Vita in Diretta Dopo le vacanze natalizie Barbara D’Urso è ritornata in televisione. La prima puntata del nuovo anno di Pomeriggio 5 ha fatto registrare ottimi ascolti. Sono stati 2.119.000 telespettatori, pari al 16,3% di share a guardare la prima parte del rotocalco pomeridiano di Canale 5. I telespettatori, poi, sono aumentati durante la seconda parte, totalizzandosi in ...

Walter Nudo conquista Barbara D'Urso : a cena insieme : "Ho fatto più di 1200 spettacoli come spogliarellista ha confessato rivedendo alcuni vecchi filmati -. Sempre con il costume, eh. Provo vergogna a riguardarmi. Sono molto timido, ma penso a quel ...

"La dottoressa Giò" - fiction in famiglia : accanto a Barbara d'Urso sua sorella Eleonora : Eleonora d'Urso interpreta Chiara, una donna dolce e paziente sposata con un avvocato. La fiction al via domenica 13 gennaio...

Maria De Filippi e Barbara d’Urso rivali? Spunta un retroscena : Barbara d’Urso dice la sua sulla presunta rivalità con Maria De Filippi Nessuna rivalità tra Barbara d’Urso e Maria De Filippi. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha voluto tranquillizzare tutti sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni oggi, sottolineando: “Io e Maria ci sentiamo spesso e ridiamo un sacco. Anche con Maurizio Costanzo: al telefono mi chiama “Dottoressa Giò”. I siti costruiscono rivalità, ...

La dottoressa Giò 2019 - Barbara D’Urso arruola la sorella Eleonora : anticipazioni : L’attesa è finita: Barbara D’Urso torna con La dottoressa Giò 3 in prima serata su Canale 5 domenica 13 gennaio, a partire dalle 21.25. Va infatti in onda la prima puntata della nuova stagione – la terza – della storica serie Mediaset, ovviamente ancora una volta con Barbarella nei panni della dottoressa Giorgia Basile, la ginecologa più amata della televisione italiana. Al suo fianco c’è l’attore ...

Barbara d’Urso : tutta la verità su Maria De Filippi - la Blasi - Bonolis e la Toffanin : Barbara d’Urso: novità e anticipazioni sullo show in prima serata su Canale 5 Il 2019 sarà un grande anno per Barbara d’Urso. Nei prossimi mesi, come molti avranno già letto, vedremo la conduttrice di Mediaset dividersi tra Pomeriggio 5, Grande Fratello, Domenica Live, il nuovo talk in prima serata e l’attesissimo ritorno della Dottoressa Giò […] L'articolo Barbara d’Urso: tutta la verità su Maria De Filippi, la ...

Barbara D'Urso e Walter Nudo a cena insieme : lei lo invita per parlare della Cipriani : Ieri, lunedì 7 gennaio, è finalmente tornato in onda Pomeriggio 5, il programma pomeridiano che tiene compagnia agli italiani. Barbara D'Urso ha esordito con la presentazione di tanti ospiti molto amati, tra cui il vincitore del Grande Fratello VIP Walter Nudo. Nel corso dell'intervista, l'ex gieffino ha rivelato di essere ancora casto da più di 13 mesi. Nell'udire queste parole, la D'Urso non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lui, ...

