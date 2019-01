Banche | verità | mezze verità e balle spaziali

huffingtonpost

(Di martedì 8 gennaio 2019) Il governo Conte, con un provvedimento d'urgenza, va in soccorso di Banca Carige per evitarne un collasso finanziario dalle potenziali conseguenze serie sul sistema bancario e sulle tasche di non pochi risparmiatori.Quindi possiamo dire che anche questo governo agisce (addirittura con una riunione ad hoc del consiglio dei ministri) per "salvare" una banca, facendo così coriandoli di uno degli argomenti usati per mesi da Lega e M5S contro i governi Pd guidati da Renzi e Gentiloni.Qui però occorre una prima operazione "verità" che darà fastidio a molti ma che risulta necessaria per proseguire con un minimo di dignità intellettuale questo discorso. Si tratta cioè di accettare (una volta per tutte) una semplice condizione del nostro tempo: la finanza ne è padrone assoluto.Quindi non solo levanno "salvate", ma occorre farlo in ...