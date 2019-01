Banche | perché il governo salverà Carige

La guerra delle Borse : perché Banche e broker si fanno il listino in casa : Da metà anno a inizio ottobre 2018, il numero delle “ Borse ” delle banche è aumentato del 28%. In particolare si è passati da 109 a ben 140 «Is». Nel 2010, anno che può considerarsi significativo rispetto al consolidamento degli effetti della precedente direttiva Mifid1, gli «Internalizzatori sistematici» erano solamente 32. Insomma: nel giro di 8 anni, anche grazie all’ultima accelerazione, sono più che quadruplicati ...

Perché le Banche italiane hanno perso un terzo del valore : La politica fiscale italiana è un grave handicap per le banche , ma la loro valutazione soffre anche di una bassa redditività legata al declino del modello di business tradizionale, accentuato da una ...

Inversione curva dei rendimenti Usa : cosa significa e perché penalizza le Banche : È un dettaglio importante perché significa che per il mercato l'economia Usa corre il pericolo di sprofondare in recessione , rendendo di conseguenza più rischiosi i Bond a breve scadenza,. Secondo ...

Banche - perché i conti correnti costano sempre di più : Secondo una indagine di Bankitalia, nel 2017 le spese per gestire un conto in banca sono aumentate di 1,8 euro, attestandosi...

Banche - perché il salvataggio di Carige non rasserena il clima e solleva nuovi dubbi sulla solidità del sistema : Lungi dal rasserenare il clima, l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi e del suo cosiddetto “ramo volontario” a sostegno di Banca Carige, contribuisce ad alimentare la preoccupazione sullo stato di salute delle Banche e sulla loro capacità di tenuta a fronte di uno spread che si colloca ormai stabilmente al di sopra di quota 300. Lo dimostra ancora una volta l’andamento dei titoli bancari in Borsa all’indomani del via libera ...