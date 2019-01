Autista di autobus condannato a 3 anni | investì donna su strisce pedonali

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 8 gennaio 2019) Chieti - Il giudice monocratico del Tribunale di Chieti Andrea Di Berardino haa tredi reclusione Paolo Crisante, 45, il conducente dell'urbano della società La Panoramica che travolse unaa Chieti Scalo mentre attraversava sulle: Giuseppina Venditti, 69, riportò una serie di fratture e contusioni e dopo sei giorni trascorsi in ospedale morì. Secondo l'accusa l'al momento dell'incidente stava utilizzando un apparecchio telefonico che gli occupava le mani e inoltre non si era fermato per dare la precedenza al pedone. Per Crisante, accusato di omicidio stradale, il pm Giuseppe Falasca aveva chiesto tree sei mesi: il giudice lo ha anche interdetto per cinquedai pubblici uffici e gli ha revocato la patente. Il fatto si verificò il 25 novembre del 2016. Secondo il pm Falasca ...