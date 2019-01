Australian Open – 15 gli azzurri al via delle qualificazioni

Qualificazioni Australian Open 2019 - fuori al primo turno Gianluigi Quinzi e Salvatore Caruso : Si assottiglia la pattuglia italiana in gara nelle Qualificazioni degli Australian Open: negli incontri appena conclusi vanno fuori nel primo turno maschile sia Gianluigi Quinzi, contro il numero 16 del seeding cadetto, il serbo Miomir Kecmanovic, sia Salvatore Caruso, superato dal tedesco Oscar Otte. Kecmanovic batte Quinzi in tre set per 6-4 3-6 6-3 dopo un’ora e quaranta minuti di battaglia. Il match si gioca su pochi punti decisivi, ed ...

Australian Open 2019 : nelle qualificazioni Vanni vince il derby contro Giannessi - Moroni eliminato da Jung : Nei primi due incontri delle qualificazioni maschili degli Australian Open 2019 a passare il turno è solo Luca Vanni: l’aretino supera con un 6-4 6-4 più netto di quanto non dica il risultato lo spezzino Alessandro Giannessi. Non ce la fa, invece, un coraggioso Gian Marco Moroni: alla prima esperienza Slam, il romano cede soltanto al tie-break del terzo set contro Jason Jung, che rappresenta Taipei e prevale per 3-6 6-1 7-6(7). Moroni ...

Australian Open 2019 : i grandi dubbi fisici di Rafael Nadal. Spagnolo a Melbourne lontano dalla forma migliore : Il conto alla rovescia sta per terminare e i dubbi e le perplessità sulle condizioni di Rafael Nadal in vista dei prossimi Australian Open (14-27 gennaio) sono molteplici. Non è necessario far opera di fantasia per comprendere i problemi fisici che sta patendo l’ex n.1 del mondo del tennis, attualmente n.2 alle spalle del serbo Novak Djokovic. L’avvicinamento al primo Slam dell’anno ha visto Rafa fermo ai box prima del tempo ...

Australian Open 2019 - gli italiani in campo martedì 8 gennaio nelle qualificazioni. Programma - orari e tv : Domani (martedì 8 gennaio) scenderanno in campo sette italiani nelle qualificazioni degli Australian Open 2019. Dalla mezzanotte italiana inizierà la corsa per un posto nel tabellone principale del primo torneo del Grande Slam della stagione. Al maschile vedremo il derby azzurro tra Giannessi e Vanni, poi Arnaboldi affronterà lo spagnolo Martinez, Moroni sfiderà il rappresentante di Taipei Jung, Caruso se la vedrà con il tedesco Otte e Quinzi ...

Le novità di questi Australian Open : Non sono i favoriti – Novak Djokovic e Serena Williams – ma il montepremi e soprattutto il "super tie-break"

Australian Open – Federer fa pretattica : “favoriti? Djokovic - Nadal e un nome a sorpresa” : Roger Federer si chiama fuori dalla lista dei possibili vincitori degli Australian Open: pretattica o verità? Ecco i favoriti dello svizzero “Novak Djokovic, Rafael Nadal e Alexander Zverev sono senz’altro i favoriti”, con queste dichiarazioni Roger Federer si chiama fuori dal lotto dei possibili vincitori degli Australian Open. pretattica o verità? Un tennista come Roger Federer conosce bene il gioco e i colleghi, ed è conoscio ...

Australian Open 2019 - gli azzurri nel tabellone delle qualificazioni. In quindici a caccia della prima settimana di Melbourne : Saranno ben quindici gli italiani che andranno a giocarsi una chance di qualificarsi nel tabellone principale del primo torneo del Grande Slam dell’anno, gli Australian Open, a Melbourne. Quattordici di essi, nel corso della prima settimana di tornei del 2019, sono tornati in campo, con il solo Alessandro Giannessi che ha preferito dare direttamente l’appuntamento ai campi della capitale dello stato di Victoria. In cinque si sono ...

Tennis - qualificazioni Australian Open 2019 : sorteggio beffardo per gli azzurri. Due derby - tanti incroci fratricidi : Effettuato il sorteggio del tabellone maschile delle qualificazioni degli Australian Open di Tennis: ben quindici gli azzurri al via, era lecito attendersi qualche incrocio tra connazionali, ma la sorte beffarda ha riservato ben due derby al primo turno ed anche tre azzurri nello stesso spicchio di tabellone in ben due circostanze. Lorenzo Sonego testa di serie numero 1, Paolo Lorenzi numero 4 del seeding: questi gli azzurri più accreditati per ...

Australian Open 2019 - le azzurre nel tabellone delle qualificazioni. Obiettivo main draw molto difficile : Da domani comincia il cammino verso il tabellone principale degli Australian Open. Scattano le qualificazioni del primo Slam dell’anno e nel tabellone femminile sono presenti cinque azzurre: Anastasia Grymalska, Martina Di Giuseppe, Jasmine Paolini, Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan. Nessuna delle italiane ha una classifica che le permetta di essere testa di serie e dunque le possibilità di qualificarsi per il main draw sono ...

Tennis - qualificazioni Australian Open 2019 : sorteggio duro per le cinque azzurre iscritte : Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili degli Australian Open: non va benissimo alle cinque azzurre iscritte, nessuna delle quali era testa di serie: Anastasia Grymalska capita nello spicchio di tabellone della testa di serie numero 1, la russa Vera Zvonareva, Martina Di Giuseppe becca la testa di serie numero 5, l’ucraina Anhelina Kalinina, Jasmine Paolini trova subito la numero 7 del seeding Veronika Kiudermetova, ...

Australian Open 2019 - quando si svolge il sorteggio dei tabelloni? Data - programma - orario e tv : Le qualificazioni degli Australian Open di tennis scatteranno nel cuore della notte italiana tra oggi e domani, ma a Melbourne è già tempo di pensare ai main draw: il primo Slam stagionale sta davvero per iniziare. A tabelloni cadetti non ancora completati ( si giocheranno i tre turni dall’8 all’11 gennaio dalla mezzanotte italiana), verrà infatti definito il main draw. Il sorteggio dei tabelloni principali si terrà martedì 8 gennaio ...