laragnatelanews

: Audi A1 Sportback, tutta nuova la versione 2019 - laragnatelanews : Audi A1 Sportback, tutta nuova la versione 2019 - MaurizioMurgia : Dopo essere stata svelata al Salone dell'auto di Parigi 2018, oggi ne parliamo direttamente, dopo averla potuta… - laragnatelanews : Audi A1 Sportback, tutta nuova la versione 2019 -

(Di martedì 8 gennaio 2019)Dopo essere stata svelata al Salone dell’auto di Parigi 2018, oggi ne parliamo direttamente, dopo averla potuta vedere nella sua veste definitiva, nell’allestimento più interessante (non tanto per il prezzo – sempre troppo alto), ma dalle grandi dotazioni. LaA1, con il motore 30 TFSI 1.0L con 116 cavalli di potenza, ha veramente tutto ciò che un’auto di ultima generazione – di alta gamma – può proporre, solo che è tutto concentrato in circa 4 metri.Generazione, quindi,, per tecnica e contenuti. Scopriamola insieme:Cambia lo stile rispetto alla vecchiaA1 : questa seconda generazione vede la nascita di un design molto personale, che segnerà sicuramente una traccia, uno Style adottato a breve (leggasi A3) dai modelli futuri di casa. La A1 è da sempre una scommessa, una vettura dalla ...