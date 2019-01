Atac è salva | il 60% dei creditori ha votato a favore della proposta di concordato

Ok creditori a concordato - ' Atac salva' : ANSA, - ROMA, 08 GEN - L'assemblea dei creditori di Atac ha dato parere favorevole al piano di concordato proposto dall'azienda dei trasporti di Roma, passaggio fondamentale per il 'salvataggio' dell'...

Roma - bus Atac in fiamme sulla Pontina : autista si salva gettandosi dal finestrino : Un bus dell'Azienda trasporti di Roma Atac, della linea 700, è andato in fiamme stamani alle 7 sulla via Pontina all'altezza della Cristoforo Colombo. Sul mezzo non c'erano...