Asti | sindaco rinuncia ai rimborsi

Comune C.bello : La condanna del sindaco CAstiglione per l'avvelenamento di 2 cani in contrada Fontanelle : Il caso è stato segnalato dai volontari dell'associazione "A… Fido" che accudivano le povere bestiole. Il Comandante della Polizia Municipale denuncerà l'accaduto all'autorità giudiziaria competente ...

C.bello : Il messaggio di auguri del sindaco Giuseppe CAstiglione : «L'Amore vince sempre sull'odio e sull'invidia. Grazie a chi ogni giorno contribuisce a rendere Campobello un paese migliore. Che possa essere per tutti un Natale sereno» Cari concittadini, è sempre ...

Capodanno a Caserta - il sindaco si arrende : 'Sparate dove non date fAstidio' : Fuochi off-limits anche nei pressi di scuole o in occasione di manifestazioni e spettacoli organizzati in aree pubbliche. Il divieto viene poi esteso, ma solo per alcuni tipi di fuochi, come indicato ...

Capodanno a Caserta - il sindaco si arrende : 'Sparate dove non danno fAstidio' : Fuochi off-limits anche nei pressi di scuole o in occasione di manifestazioni e spettacoli organizzati in aree pubbliche. Il divieto viene poi esteso, ma solo per alcuni tipi di fuochi, come indicato ...

Bambini e mense scolAstiche. Lettera aperta del sindaco di Samassi alla sindaca di Lodi : Probabilmente il Comune che ho l'onore di amministrare non ha nulla a che vedere con l'economia e con le dinamiche sociali dei ricchi Comuni del Nord Italia e di Lodi in particolare. Però una cosa ci ...