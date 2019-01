Assunzioni Poste Italiane in tutta Italia | domanda e requisiti per le selezioni

Assunzioni Poste Italiane 2019 in tutta Italia : domanda e requisiti per le selezioni : Nuove Assunzioni in Poste Italiane per il 2019. L’azienda ha attivato un maxi recruiting per nuove figure da inquadrare come postini con contratto a tempo determinato, anche questa volta per esigenze di personale aggiuntivo previsto per i prossimi mesi. Le nuove Assunzioni interesseranno, in particolar modo, la prossima stagione primaverile, durante la quale sono previsti picchi di lavoro e, in parallelo, esigenze di maggiore personale atto a ...