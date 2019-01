Ascolti tv lunedì 7 gennaio 2019

Ascolti tv lunedì 31 dicembre : boom de L’anno che verrà su Rai1 : Lo show condotto ieri da Amadeus doppia il Capodanno in musica di Canale 5 L’ultimo giorno dell’anno in tv è stato all’insegna dell’intrattenimento, della musica e del divertimento. Vediamo quali sono gli Ascolti registrati dai programmi in onda sulle reti principali ieri, lunedì 31 dicembre 2018. Su Rai1 la vigilia di Capodanno è stata affidata […] L'articolo Ascolti tv lunedì 31 dicembre: boom de L’anno che ...

Ascolti TV | Lunedì 31 dicembre 2018. L’Anno che Verrà (35.1%-32.9%) doppia il Capodanno in Musica (16.7%) : Sergio Mattarella Su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 20.50 alle 24.57, ha conquistato 5.552.000 spettatori pari al 35.1% di share; la seconda parte, in onda dalle 24.57 alle 25.59, sigla il 32.9% con 3.054.000 spettatori. Su Canale 5 Capodanno in Musica, in onda dalle 20.45 alle 25.58, ha raccolto davanti al video 2.425.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Hotel Transylvania 2 ha interessato 839.000 spettatori pari al 5% di ...

Ascolti TV | Lunedì 24 Dicembre 2018. Santa Messa 12.9% - Concerto di Natale 13.4%. Bene Una Poltrona per Due (13.1%) : Alessandra Amoroso e Gerry Scotti Nella serata di ieri, Lunedì 24 Dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.19 alle 23.13 – la Santa Messa di Natale ha conquistato 2.323.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 alle 0.56 - Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Gerry Scotti, ha raccolto davanti al video 1.966.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Frozen – Il Regno del Ghiaccio ha interessato ...

Ascolti TV | Lunedì 17 dicembre 2018. Nero a Metà chiude con il 25.8% - Canale 5 e Italia 1 all’8%. Ecco Sanremo Giovani 11.8% : Nero a Metà - Rosa Diletta Rossi e Claudio Amendola Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 5.816.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Race – Il Colore della Vittoria ha raccolto davanti al video 1.504.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Un Amore tutto Suo ha interessato 1.297.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Mamma ho Riperso l’Aereo – Mi sono smarrito a New York ha catturato ...

