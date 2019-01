Arresti nei clan Mallardo di Giugliano e De Rosa di Qualiano

Calabria - false attività per incassare i contributi regionali per l’agricoltura : 8 Arresti nei clan di ‘ndrangheta : Incassavano i contributi regionali per l’agricoltura attestando falsamente attività imprenditoriali e requisiti che non esistevano. Centinaia di migliaia di euro che sono finiti nelle casse della cosca Gallico di Palmi. Con l’accusa di associazione a delinquere e truffa, tra gli otto arrestati stamattina c’è anche il boss Carmelo Gallico per il quale il gip di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta ...

Reggio Calabria - false attività per incassare i contributi regionali per l’agricoltura : 8 Arresti nei clan di ‘ndrangheta : Incassavano i contributi regionali per l’agricoltura attestando falsamente attività imprenditoriali e requisiti che non esistevano. Centinaia di migliaia di euro che sono finiti nelle casse della cosca Gallico di Palmi. Con l’accusa di associazione a delinquere e truffa, tra gli otto arrestati stamattina c’è anche il boss Carmelo Gallico per il quale il gip di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta ...

Bologna - vendevano la «droga dello stupro» nei locali : quattro Arresti : Più di tre litri di Ghb, il potente acido conosciuto come «droga dello stupro», e altre sostanze stupefacenti sono stati sequestrati a Bologna dai Carabinieri, in un'indagine che ha portato all'...

Pulci nei letti - cibo avariato ed estorsioni nel centro migranti : 16 Arresti - anche due funzionari Inps : letti infestati da Pulci , cibo avariato e un'estorsione a un migrante in cambio di un posto di lavoro che gli avrebbe garantito il rilascio del permesso di soggiorno. È quanto emerso dalle inchieste ...

Operazione antidroga nel Foggiano - decine di Arresti nei clan : Roma, 28 nov., askanews, - Blitz antidroga della polizia a San Severo, nel Foggiano: gli agenti, un centinaio, con l'ausilio di un elicottero del Reparto Volo e Reparti Prevenzione Crimine, hanno ...

Operazione antidroga nel Foggiano - decine di Arresti nei clan : Roma, 28 nov. , askanews, - Blitz antidroga della polizia a San Severo, nel Foggiano: gli agenti, un centinaio, con l'ausilio di un elicottero del Reparto Volo e Reparti Prevenzione Crimine, hanno ...

Atti persecutori e danneggiamento nei confronti dei vicini - 77enne agli Arresti domiciliari : A volte può accadere di essere solo in discussione con i propri vicini di casa ed a volte purtroppo in netto conflitto. In tal caso i rapporti finiscono con l'essere complicati e burrascosi, si vivono ...